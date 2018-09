Deze 33 vacaturetekst-clichés zouden verboden moeten worden

'Wij zoeken die stressbestendige, snel schakelende spin in het web die voor een marktconform salaris wil werken voor de mooiste merken!' Vacatureteksten staan vaak bol van dit soort clichématige termen. Dat mag best wat creatiever. De Ondernemer maakt een overzicht met de grootste vacaturemissers.

Wat je allemaal moet zijn

1. Een teamplayer - Liefst eentje die zoveel mogelijk taken van zijn collega’s overneemt.

2. Proactief - Of je af en toe zelf ook even wilt nadenken of een klus wilt oppakken.

3. Initiatiefrijk - In dezelfde categorie als proactief: je doet ook wel eens wat uit jezelf.

4. Een duizendpoot - Wie wil er nu geen werknemer die overal voor in te zetten is?

5. Het liefst is die duizendpoot ook nog creatief - Een eigenschap die door zo ongeveer alle werkgevers gezocht wordt.

6. Een spin in het web - Het dierenrijk viert hoogtij in de vacatures. Net als bovenstaande is dit weer zo’n ontzettende aanpakker.

7. Dynamisch - Joh. Wij zoeken een medewerker die achterover hangt op zijn kantoorstoel.

8. Enthousiast - Een enthousiaste collega, wie wil dat nu niet?

9. Flexibel - Bedoel je een persoon met aanpassingsvermogen of een werknemer die je met allerlei vervelende klussen kunt opzadelen?

10. Een echte verbinder - Van mensen? Van dingen?

11. Innovatief - Dit modewoord wordt te pas en te onpas gebruikt.

12. Stressbestendig - Of je dus niet wilt omvallen als je wordt opgezadeld met teveel opdrachten en een te hoge werkdruk.

13. Een bevlogen realist - Deze woordcombinatie is zo vaag dat je er precies niets mee zegt.

14. Een bruggenbouwer - Daar hebben we de verbinder weer!

15. Zelfstartend - ‘s Ochtends je computer aanzetten is al genoeg om aan deze eis te voldoen.

Wat je allemaal moet kunnen / hebben / weten

16. Snel schakelen - Schakelen is zo’n kantoorterm die we niet meer kunnen horen. Vandaar dat hij ook deze lijst heeft gehaald.

17. Agile werken - Met de term Agile wordt te pas en te onpas gestrooid. Dat betekent niet dat iedereen weet wat je ermee bedoelt.

18. Out-of-the-box denken - Maar voor die creatieve ideeën van je hebben we nu even geen tijd en ook geen geld.

19. Een hands-on mentaliteit - Definitie volgens Van Dale: praktisch. Zeg dat dan gewoon!

20. Van aanpakken weten - Zie proactief.

21. Minimaal hbo denkniveau - Ook regelmatig gezien bij banen waarvoor mbo denkniveau meer dan voldoende is.

Wat je niet hoeft te kunnen / hebben

22. Geen 9-tot-5-mentaliteit - Weer zo’n mentaliteit. Een eufemisme voor: 'we laten je lekker veel overwerken.'

23. Enige affiniteit met - Meestal met het vakgebied waarin de baan in kwestie valt. Oftewel: hartstikke logisch, want als de medewerker in spe er geen affiniteit mee heeft, waarom zou hij /zij dan solliciteren?

24. Enige relevante werkervaring - Oftewel: met werkervaring uit die stage van tien jaar geleden is de sollicitant ook binnen?

25. Het is een pré als... - ….maar eigenlijk hoeft het niet.

Wat we jou te bieden hebben

26. Een marktconform salaris.... - Iets meer informatie graag!

27. ...en goede secundaire arbeidsvoorwaarden - Welke dan ongeveer?

28. Doorgroeimogelijkheden - Om er vervolgens geen gevolg aan te geven als de werknemer daar daadwerkelijk aan toe is.

29. Ons motto? Work hard, play hard - Veel te coole, Engelse term voor bedrijven die vooral jong en hip willen overkomen.

30. We hebben een vrijdagmiddagborrel - Die hebben jullie? Oh, net als al die andere miljoenen bedrijven.

31. Je mag werken voor de mooiste merken - Meer informatie over die ‘mooiste merken’, graag!

32. We zijn een klantgericht bedrijf - Dat is elk bedrijf toch? Of tenminste: dat zeggen ze...

33. Je komt te werken in een informeel team - 'Informeel' is tegenwoordig ook zo ongeveer elk bedrijf. Tip: vertel meer over de sfeer binnen het team / de organisatie.