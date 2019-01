‘Deze app helpt me - hoe tegenstrijdig - van m'n mobiel af te blijven’

Onze supersnelle tijd eist van ons dat we voortdurend nieuwe vaardigheden aanleren. Een appje tikken bijvoorbeeld, terwijl je met je andere hand de zelfscanner van de supermarkt bedient. Jezelf duidelijk uitdrukken in emoticons. Met SIRI onderhandelen over welke muziek je wil draaien. Allemaal dingen waar we verrassend goed in zijn geworden als je bedenkt hoe weinig tijd we hadden om ze te leren.

Helaas raken we andere vaardigheden kwijt - simpelweg omdat we ze niet meer nodig hebben. Zo ken ik alleen nog mijn eigen telefoonnummer en dat van mijn ouders uit mijn hoofd. Alle andere nummers staan in mijn contactenlijst, dus onthouden hoeft niet meer. Of bijvoorbeeld kaartlezen, want dat hoeft niet meer in een wereld met Google Maps (tot je een keer zonder internet in een weiland staat, maar dat is een ander verhaal). Zelf kunnen constateren welk weer het is, zelfs dát hoeft tegenwoordig niet meer. Vraag mensen of het buiten regent en ze kijken naar hun Buienradar-app in plaats van uit het raam.

Hard nodig

We raken ook vaardigheden kwijt die we juist heel hard nodig hebben. Je voor langere tijd concentreren op een taak, bijvoorbeeld. En dat heeft vaak te maken met onze grootste stoorzender: onze telefoon met zijn niet aflatende stroom van berichten, updates en notificaties.

Voor dat laatste is er een oplossing, uit onverwachte hoek: uit onze telefoon zélf. Inderdaad, there’s an app for that. Mijn nieuwe favoriet heet Forest en helpt je concentreren. Ik vind Forest leuk omdat hij op een slimme manier gebruik maakt van onze psychologie. Stel dat jij je voor langere tijd op een taak wil focussen, en niet afgeleid wil worden door je telefoon. Je zet Forest op een bepaald aantal minuten, en hij begint af te tellen. Terwijl de klok loopt begint er op je scherm een boompje te groeien. Blijf je gedurende de hele door jou ingestelde tijd van je telefoon af, dan verschijnt als beloning aan het eind van de ingestelde periode een prachtig volgroeid boompje in je virtuele tuin.

Als je in die tijd echter wél iets doet met je telefoon - je mail checken, of je Instagram - dan gaat je boompje dood. En dat wil je natuurlijk niet. Dode boompjes zijn niet leuk. Zeker omdat hij dood en wel tot in het eind der tijden in je virtuele tuin blijft staan, als een verdrietige herinnering aan dat moment dat jij je niet beheersen kon… Dus denk je wel twee keer na of je telefoon wilt gebruiken.

Een app die ervoor zorgt dat je van je telefoon afblijft door gebruik te maken van je schuldgevoel - ik vind het briljant.”

Wie is Thijs Launspach?

Thijs Launspach (30) is psycholoog en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg landelijke bekendheid als auteur van het boek Fokking druk.

Hij geeft trainingen over stress en burn-out, is coach en mindfulnesstrainer.

In een eerder interview erkende Launspach dat hij door schade en schande is wijs geworden. Als hij het roer niet had omgegooid, was een burn-out onvermijdelijk geweest. Dus kickte hij af van een Facebookverslaving en besloot het ‘heel anders te gaan doen’.

Launspach leerde nee te zeggen, huurde een personal assistent in, probeerde - bij wijze van experiment - Ritalin en deed verschillende vormen van yoga. ,,Ook ik was iemand die een vol, rijk én betekenisvol leven najoeg. Hoe drukker, hoe beter.” Druk zijn was een statussymbool an sich geworden. Tot de wal het schip keerde.

