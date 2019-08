Deze arts en psycholoog hebben een bijzonder bijbaantje: ze handelen in antiek

Psycholoog Mozhgan (50) en arts Peter Giesen (56) uit Maastricht hebben sinds twee jaar een bijzondere bijbaan in de antiek. In hun vrije tijd speuren ze naar nieuwe vondsten en vanuit huis handelen ze in hun specialiteit, bronzen beelden en oude klokken.

,,Het is een uit de hand gelopen hobby’’, zegt Mozhgan. Vanuit hun woonplaats Maastricht bezocht het echtpaar al regelmatig antiekmarkten in Tongeren, Aken en Luik. ,,We zochten spullen voor ons huis.’’ De aankoop die Mozhgan twee jaar geleden deed in België, zorgde er voor dat de twee ook gingen handelen in kunst.

Blingbling

,,Ze bracht twee pilaren vol met blingbling en twee werken van kunstenaar Yves Lohée mee,’’ zegt Peter. ,,Ik vond het verschrikkelijk.’’ Mozhgan: ,,Ik kom oorspronkelijk uit Iran, ik houd van een andere stijl.’’ Omdat de objecten niet in de smaak vielen, besluiten ze deze weer te verkopen. ,,Dat ging heel snel en het beviel ons goed.’’ De twee handelen via Catawiki, een internationaal, online verkoopplatform voor unieke objecten geselecteerd door experts.

De afgelopen maanden professionaliseerden Mozhgan (psycholoog) en Peter (arts) hun antiekhandel. Ze bouwden een netwerk op met handelaren en taxateurs. Een ruimte in hun huis doet inmiddels dienst als fotostudio om de objecten mooi vast te kunnen leggen. Een ander deel is veranderd in een opslag. De Giesens schaften een dure verpakkingsmachine aan om het verkochte antiek zo in te pakken, dat het heelhuids bij de koper komt.

Waardevolle stukken

Om hun eigen kennis te verbeteren bezocht het echtpaar musea en lazen ze veel over hun specialisatie; antieke klokken en bronzen beelden. Inmiddels hebben ze allebei zoveel kennis en ervaring dat ze de waardevolle stukken er steeds beter uit kunnen pikken. Peter: ,,Ons kun je niets meer wijsmaken. Dat weten handelaren inmiddels ook.’’

Maar dat is niet altijd zo geweest. ,,In onze beginperiode kochten we tien witte, Chinese beelden voor 100 euro per stuk’’, zegt Peter. ,,Later bleek dat ze 15 euro per stuk waard waren.’’ Leergeld, noemt Mozhgan dat. ,,Het hoort erbij.’’

Quote In onze beginperio­de kochten we tien witte, Chinese beelden voor 100 euro per stuk. Later bleek dat ze 15 euro per stuk waard waren Peter Giesen

De miskopen worden zeldzamer. Ook op andere fronten van de antiekhandel worden ze bedreven. Mozhgan is goed in het onderhandelen over de inkoopprijs, zegt Peter. ,,Soms sta ik dan met kromme tenen naast haar als ze aan het afdingen is, maar als we later op internet kijken, zie ik dat ze het bij het rechte eind had.’’

(De tekst gaat verder onder de afbeelding)

Volledig scherm Peter (56) en Mozhgan (50) Giesen. © Indra Moonen

Investeren

Hoeveel geld hun bijbaan de twee precies oplevert, weten ze niet. Ze schatten wel een paar duizend euro per jaar. ,,Maar bijna alles investeren we weer in nieuwe objecten’’, zegt Mozhgan. ,,Onze smaak ontwikkelt en de voorwerpen worden steeds kostbaarder. Ons doel is om uiteindelijk een huis vol mooie spullen te hebben.’’

Ervaring opdoen en je verdiepen in de spullen die je verkoopt, zijn belangrijk als je online kunst en antiek wil verhandelen, zegt het echtpaar. Een andere tip is om klanten serieus te nemen, zegt Peter. ,,Vragen op tijd beantwoorden, alles op tijd versturen en zorgen dat de objecten goed worden verpakt.’’ Goede foto’s en een accurate beschrijving van de kavel zijn ook essentieel, voegt Mozhgan toe.

Quote Onze smaak ontwikkelt en de voorwerpen worden steeds kostbaar­der. Ons doel is om uiteinde­lijk een huis vol mooie spullen te hebben Mozghan Giesen

Maar de belangrijkste tip is om iets te verkopen waar je hart ligt, zegt Peter. Al levert dat soms ook lastige situaties op. Zo liet Mozhgan onlangs een marmeren beeld veilen van Emmanuel Villanis, de favoriete beeldhouwer van het stel. ,,Wat mij betreft hadden we dat gehouden’’, zegt Peter. ,,Ik heb het met veel pijn in mijn hart laten gaan.’’ Mozhgan begrijpt de aarzeling. ,,Maar met dit bedrag kunnen we weer opnieuw op jacht gaan naar een bijzonder stuk.’’

Zou je ook een eigen bedrijf willen beginnen? Dan moet je alle uren die je hebt maximaal benutten. Coach Charlotte van 't Wout weet hoe je het meeste uit je werktijd haalt: