Deze baan voor gameliefhebbers is een 'buitenkansje'

Een buitenkansje, noemt Marieke Corduwener het zelfs. Ze doet namens recruitmentbureau Fygi de werving voor deze vacature van het Eindhovense bedrijf ChimpWorks. ,,Er zijn een aantal studierichtingen gespecialiseerd in het opleiden van dit soort developers in dit vakgebied, maar er zijn weinig banen beschikbaar in de game-industrie in Nederland”, legt ze uit. Veel game-developers komen daardoor terecht in IT-functies of gaan andere dingen ontwerpen, bijvoorbeeld in de architectuur.

Wat houdt de functie in?

Als ‘game-developer’ zorg je dat een spel daadwerkelijk gespeeld kan worden. Je werkt daarbij samen met een 'artist', iemand die de spelregels opstelt en het spelletje test. De artist bedenkt de figuurtjes en maakt de achtergronden. Allemaal losse onderdelen, waar de developer een geheel van maakt.

ChimpWorks maakt spellen voor op de mobiele telefoon en heeft de afgelopen vier jaar zo’n vijftien spellen ontwikkeld met meer dan 150 miljoen downloads. Corduwener: ,,Eerst zorg je met je team dat een demo komt, daarna wordt er een go gegeven om het volledige spel te maken. Daarbij werk je continu samen om te kijken of de bewegingen kloppen, het er goed uitziet, het spel pakkend is en of het goed werkt.”

Wat voor mensen zoeken ze?

Als je eerder ervaring hebt opgedaan in de gaming-industrie, ben je al een heel eind in de goede richting. ,,We zoeken iemand met ervaring in het systeem Unity 3D en programmeertaal C#”, zegt Corduwener. Verder moet je goed Engels kunnen, dat is een vereiste – de voertaal is in zowel technische als in algemene communicatie Engels. En een relevante opleiding hebben gedaan op hbo of wo-niveau.

Wat krijg je daarvoor?

Wat het financieel gezien oplevert? Dat is bespreekbaar tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek, zegt Corduwener. In ieder geval een bedrag waarmee je een goed belegde boterham kunt smeren en daarnaast nog het nieuwste spel voor je Playstation kan kopen. ,,Ze bieden een persoonlijke samengesteld arbeidsvoorwaardenpakket. Dat is volledig afhankelijk van de ervaring en kennis die je meeneemt.”

Nog bijzonderheden?

Ja, je krijgt elke dag gratis lunch. Iedereen wordt even achter de computer vandaan getrokken en wordt er gezamenlijk geluncht. Voor de ontspanning wordt er in de vrije uurtjes ook veel gegamed op verschillende (retro)gamecomputers. Volgens de vacaturetekst heerst er ‘een fanatieke werksfeer waar je op jouw moment dat kan botvieren op de verzameling consoles uit alle tijdperken’. Er staat een voetbaltafel en ook is er elke vrijdagmiddag een borrel na werktijd.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.