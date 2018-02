Deze baas geeft je onbeperkt vrij én geld om de vakantie te betalen

Als er een prijs bestond voor ‘de meest gulle baas’, dan zou Mark Douglas, de baas van online marketingbedrijf SteelHouse, zeker in aanmerking komen. Hij geeft zijn werknemers niet alleen onbeperkt vakantie, maar ook nog 2.000 dollar per jaar om de reis mee te betalen.

Het idee was eerst om werknemers ‘slechts’ onbeperkt vrij te geven, zo verklaart Douglas tegen Business Insider. ,,Toen we mensen vertelden dat ze onbeperkt vakantie kregen, wisten ze niet wat ze met die informatie aan moesten.’’ Zijn werknemers durfden hun dagen niet op te nemen, bang om lui te lijken. Om te laten zien dat het Amerikaanse bedrijf zijn werknemers écht hun vrije tijd gunt, krijgen ze nu dus 2.000 dollar vakantiegeld.

Bedrijfscreditcard

Niet alleen vliegtickets en verblijf worden vergoed. Ook andere onkosten die medewerkers op de vakantielocatie maken, zijn voor rekening van SteelHouse. Achteraf een declaratie indienen volstaat. Ben je een beetje krap bij kas, maar wil je echt op vakantie? Dan mag je de bedrijfscreditcard gebruiken.

Quote Ik wil echt dat je ergens heen gaat en je daar vermaakt Mark Douglas

Niet op vakantie gaan en het geld uitgeven aan iets anders, kan echter niet. De enige voorwaarde die SteelHouse stelt, is dat het bedrag aan vrije tijd besteed wordt. ,,Ik wil echt dat je ergens heen gaat en je daar vermaakt’’, zegt Douglas.

Dit bijzondere vrije tijd-beleid is bedoeld om werknemers de gelegenheid te geven weer op te laden. Om die reden houdt Steelhouse ook eens per maand een weekend van drie dagen aan. Op deze zogeheten ‘SteelHouse dagen’ is het bedrijf gesloten en hoeft ook niemand zijn telefoon in de gaten te houden. Iedereen is dus echt vrij.

Quote De vriendschappen die ze zo opbouwen buiten het werk, helpt de productiviteit op kantoor verbeteren

Teamgeest

Steelhouse voert het beleid sinds 2011. In die tijd heeft Douglas gemerkt dat er ook andere voordelen zijn. De extra vrije tijd is volgens de Amerikaan goed voor de teamgeest tussen collega’s. Op de vrije dagen gaan zijn werknemers vaak met elkaar op stap. De vriendschappen die ze zo opbouwen buiten het werk, helpt de productiviteit op kantoor verbeteren.

De bijzondere werkvoorwaarden dienen ook ter compensatie van de inzet die het bedrijf vraagt. Zijn mensen lijken volgens Douglas in te zien hoe ongewoon de regeling is en beantwoorden dat door trouw hun taken uit te voeren. ,,Iedereen moet hard werken, maar ik denk dat ze het ervaren als een situatie van geven en nemen.’’

De bijzondere bedrijfsvoorwaarden zijn niet onopgemerkt gebleven. De kandidaten staan in de rij om er te mogen werken. Klanten van Steelhouse moeten er intussen mee om zien te gaan dat het bedrijf soms dicht is op ‘gewoon’ een vrijdag. Toch denkt Douglas dat het vakantiebeleid ze uiteindelijk meer oplevert dan kost: klanten blijken graag zaken met een bedrijf te doen dat de eigen werknemers zo op waarde schat. ,,We horen eigenlijk nooit iets als, ‘Wat vervelend dat jullie dicht zijn, zeg.’ Het is eerder het tegenovergestelde.’’