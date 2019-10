Deze bedrijven bieden al vanaf januari zes weken partnerverlof tegen 100 procent salaris

Vanaf 1 juli volgend jaar hebben alle partners bij de geboorte van een kind in Nederland recht op in totaal zes weken verlof. De Goede Doelen Loterijen en Coca-Cola European Partners Nederland vonden dat niet snel genoeg gaan en starten eerder. Daarnaast vullen ze de 70 procent salarisvergoeding die vanuit het UWV komt aan tot 100 procent. ,,Het volledig doorbetalen van het salaris neemt misschien voor een deel van de mensen de horde weg om het verlof daadwerkelijk op te nemen", aldus Jaap Wassink van Coca-Cola.



Dat beaamt Masha Trommel, die namens het vrouwennetwerk Women Inc. deze bedrijven begeleidde bij het versnellingsprogramma. ,,Indien de vergoeding van partnerverlof 70 procent blijft, dan zal slechts een select gezelschap van de partners het opnemen. Alleen degenen die het zich financieel kunnen permitteren”, denkt Trommel. ,,Bovendien geeft de werkgever ook de boodschap dat het binnen deze organisatiecultuur mag en geen negatieve invloed heeft op je carrière.”



De Goede Doelen Loterijen voelden zich aangesproken door deze boodschap. ,,Het is heel waardevol om samen met andere werkgevers na te denken over deze vraagstukken. Daardoor is het voor ons in een stroomversnelling gekomen. We vinden de participatie van vrouwen en diversiteit belangrijk, het past goed bij waar we voor staan. Waarom zouden we dan wachten tot 1 juli?” aldus Dorine Manson, managing director bij de Goede Doelen Loterijen. ,,Dit draagt bij aan een goede werksfeer en we vinden het belangrijk dat partners ook voldoende tijd met hun kind kunnen doorbrengen.”

Quote Dit neemt misschien voor een deel van de mensen de horde weg om het verlof daadwerke­lijk op te nemen Jaap Wassink, Coca-Cola European Partners Nederland

Daadwerkelijk opnemen

Maar hoe zorg je dat het verlof ook daadwerkelijk wordt opgenomen? Wassink: ,,We hebben het deze week breed gecommuniceerd naar onze medewerkers. Deze boodschap gaan we eens in de zoveel tijd herhalen. We zullen bovendien managers op het hart drukken dat ze dit ook in een individueel gesprek nog een keer vertellen als hun medewerkers een kind verwachten.”

Om daadwerkelijk gelijkheid in zorgtaken te bereiken is het essentieel, denkt Trommel, dat partners het verlof opnemen ná het verlof van de moeder. ,,Natuurlijk ben je aan het begin samen, maar het is belangrijk dat een partner ook zelf een band opbouwt met het kind en niet alleen maar ‘een assistent’ is van de moeder. We zullen ook aanmoedigen dat organisaties dit stimuleren", aldus Trommel.

Klein bouwsteentje

En nog een misverstand: bedrijven zien het als kostenpost, maar er is ook winst te behalen. ,,Het lijkt op korte termijn een kostenpost om het salaris volledig door te betalen, maar op lange termijn is er winst te behalen”, zegt Trommel. ,,Minder ziekteverzuim, minder verloop, de omzet groeit en meer diversiteit aan de top.” Wassink heeft er zelf nog niet zo'n berekening op losgelaten. ,,Ik denk dat we een beter en leuker bedrijf worden. Dat mensen zich meer thuis voelen bij ons. En het is een klein bouwsteentje op onze grotere inclusie- en diversiteitsagenda, waar we ons in eerste instantie focussen op meer vrouwen op managementposities.”

Goed voorbereid met verlof? In onderstaande video geeft coach Charlotte van 't Wout een aantal tips: