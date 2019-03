Deze bedrijven helpen (gratis) klussen of gaan op pad met mensen die dat niet kunnen

Vandaag en morgen organiseert NLdoet de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Steeds meer bedrijven in Nederland dragen ook een steentje bij en gaan met hun medewerkers klussen, voorlezen of nemen mensen met een fysieke beperking mee op uitje.

Nederlanders zijn niet vies van vrijwilligerswerk: 36 procent van de Nederlanders doet minstens een keer per jaar vrijwilligerswerk voor een maatschappelijke organisatie. Maar ook bedrijven zetten zich in: zo'n dertig procent van de bedrijven laat hun werknemers vrijwilligerswerk doen tijdens werktijd, bleek eerder uit een rapport van Movisie. Gamma, Bol.com, KPMG en de Zonnebloem vertellen hoe zij dat doen:

Laurens Miedema, Gamma: ‘Ons motto is niet voor niets 'samen klussen voor een ander”

,,Het idee van NLdoet, samen dingen voor een ander doen, staat heel dichtbij ons als bedrijf. We ondersteunen het idee dat klussen gewoon heel leuk is, en dat het nog leuker is als je daarmee een ander kunt helpen. Ons motto is niet voor niets ‘samen klussen voor een ander’. Vanuit onze winkels ondersteunen we lokale projecten en ook vanuit het hoofdkantoor gaan we dit weekend op pad.”



,,We hebben een ludieke campagne opgezet om meer mensen te werven voor de projecten komend weekend. Zo zochten we bijvoorbeeld een Head Kippen Rengineer, die een ‘kakelverse’ uitdaging zoekt op het gebied van kippenhokken. En een Chief Hekxecutive Officer.” De vacaturetekst vermeldt: ‘Voel jij je thuis binnen het hekwerk? Rust je niet voordat ieder lammetje zich veilig in het gras voelt? Als jij warm wordt van het het afbakenen van projecten en het stellen van grenzen, dan ben jij de Chief Hekxecutive Officer die we zoeken.’

,,Samen plezier hebben in het klussen en iets doen voor een ander, dat is waar we voor staan. En we promoten niet alleen dat anderen dat gaan doen, we gaan zelf natuurlijk ook aan de slag. Vanuit heel Nederland gaan winkelteams op pad, en vanuit het hoofdkantoor gaan we dit weekend naar een moestuin om daar te helpen bouwen. In totaal helpen we met een man of 70."

Roos Franssen, Bol.com: ‘Werknemers lezen voor uit geretourneerde kinderboeken’

Bol.com zet zich in door vijf goede doelen te kiezen en hier op een actieve manier aan bij te dragen. ,,Bij bol.com hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op deze vijf goede doelen, juist om de impact daar zo groot mogelijk te maken", aldus Roos Franssen, woordvoerder van Bol.com.

Bol.com probeert vooral goede doelen te helpen door haar eigen middelen en kennis te gebruiken. Zo hielp Bol.com de VoorleesExpress door kinderboeken die door klanten geretourneerd werden, te doneren. Verschillende werknemers van Bol.com lazen de kinderen voor uit de boeken. Ook organiseerde het online warenhuis voor de Bart de Graaff foundation, die zich inzet voor jonge mensen met een lichamelijke beperking, workshops ondernemen. Jongere werknemers van Bol.com zetten hun digitale kennis in, door kinderen en migranten digitaal wegwijs te maken en te leren programmeren.

Franssen: ,,Daarnaast organiseren wij jaarlijks de impactdag waar we met honderden collega’s ons inzetten om deze doelen aanvullend te ondersteunen door onze kennis en kunde te delen. Op die manier sluit het ook aan bij ons als bedrijf.”

Volledig scherm Beeld van de laatste impactdag, georganiseerd door Bol.com © Bol.com

Titia Schutten, KPMG: ‘Als organisatie moeten we een voorbeeldfunctie vervullen’

Titia Schutten: ,,In het kader van NLdoet zetten KPMG collega’s door het hele land zich in om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Zo gaan collega’s van KPMG Eindhoven met mensen naar het PSV Stadion, collega’s uit Rotterdam en Den Haag gaan naar de Euromast en vanuit Breda gaan we met een groep naar het textielmuseum. Op vrijdagavond wordt er vanuit KPMG Amstelveen en Meijburg een speciaal diner georganiseerd voor meer dan 100 senioren uit de omgeving.”

Niet alleen tijdens NLdoet kunnen medewerkers van KPMG vrijwilligerswerk doen. Schutten: ,,We zijn van mening dat we als organisatie een voorbeeldfunctie moeten vervullen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is het verankerd in onze bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen medewerkers altijd een aanvraag doen bij het KPMG ‘Make it Happen Fund’. Een donatie uit dit fonds biedt een helpende hand in het opzetten van sociale projecten voor medewerkers die betrokken zijn bij een stichting of vereniging.”

Volledig scherm Werknemers van KPMG tijdens de vorige editie van NLdoet. © KPMG

Janneke Beukema, De Zonnebloem: ‘Zowel de directeur als secretaresse lopen achter een rolstoel’

De Zonnebloem is een stichting die uitjes en vakanties voor mensen met een fysieke beperking organiseert. En dat niet alleen: ze organiseren ook bedrijfsuitjes, speciaal voor bedrijven die graag iets terug willen doen. Zo bieden ze uitjes aan naar musea en dierentuinen. Dat klinkt als een normaal bedrijfsuitje, maar wanneer je dit bij De Zonnebloem regelt, gaat het net even anders dan normaal. Janneke Beukema: ,,Bedrijven die zich bij ons melden, gaan een middag op pad met deelnemers vanuit de Zonnebloem. Zij krijgen 1-op-1-begeleiding. Dat zorgt altijd wel voor een heel leuke dynamiek, want zowel de directeur als de secretaresse lopen achter eenzelfde rolstoel.”

Op deze manier werden in 2018 meer dan 2000 mensen een dagje uit genomen. Beukema: ,,Dat is fijn, want het gaat om mensen met een fysieke beperking die ook niet altijd zelf de middelen hebben om een dagje weg te gaan. Vanuit de Zonnebloem wordt vervoer geregeld, maar het deelnemende bedrijf neemt de rest voor haar rekening. Voor de deelnemers is het natuurlijk heel fijn: zij komen immers door hun beperking minder vaak buiten en met dit soort activiteiten gaan ze samen op pad en worden ze een beetje bij de maatschappij betrokken.”

Volledig scherm Uitje van De Zonnebloem. © De Zonnebloem