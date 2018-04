Deze bedrijven nemen de vrijmibo heel serieus

'Als we blij zijn, leveren we betere resultaten'

Bedrijf: verzendsoftwarebedrijf SendCloud in Eindhoven

Vrijmibo: met nerf guns, sushi en dans

Bij SendCloud hebben ze één keer per maand een georganiseerde vrijdagmiddagborrel, maar bijna elke vrijdag blijven er wel mensen hangen na werktijd, vertelt content marketing manager, Iris Dings. Hoe zo’n borrel eruitziet? Dat verschilt wekelijks. De ene keer rent iedereen met nerf guns achter elkaar aan, een week later wordt er gedanst op het dakterras, een barbecue aangestoken of sushi besteld. De office-manager zorgt dat er bier aanwezig is, wijn is er meestal ook en soms worden er ook happen besteld. ,,Er zijn dagen dat het tot in de late uurtjes doorgaat, dan gaan we door naar het centrum van Eindhoven.”

,,De vrijdagmiddagborrel hoort bij ons bedrijf”, zegt Dings. ,,Plezier is een van de belangrijkste aspecten die we binnen ons werk willen hanteren. Als we blij zijn, leveren we betere resultaten. We vinden het belangrijk dat sollicitanten dat gevoel met ons delen en dat communiceren we ook in onze sollicitatiegesprekken. Als je wel houdt van een goede vrijdagmiddagborrel, dan pas je sowieso goed bij het bedrijf”, lacht Dings. Soms blijven sollicitanten hangen, gaan ze mee borrelen, maar ook externen komen regelmatig naar het kantoor van SendCloud. ,,Als mensen tevreden de deur uitlopen, hebben ze een positieve ervaring van ons bedrijf.”

'We werken knetterhard'

Bedrijf: IT-integratiespecialist Enable U in Amsterdam

Vrijmibo: kampioenschappen neustypen, hiel haklopen en smarties eten met een stokje

Volledig scherm Tapas-avond bij Enable U. © Privé archief Enable U heeft veel consultants in dienst. Dit betekent dat veel mensen niet op het hoofdkantoor in Amsterdam werken, vertelt HR-manager Judith Veenstra. ,,Dat leverde de vraag op hoe we ervoor ging zorgen dat mensen elkaar wel zien, niet uit het oog verliezen en de onderliggende contacten goed blijven.” De oplossing? Een keer in de maand een kennisdag afgesloten met een borrel. ,,Het leefde in eerste instantie niet, we moesten het echt afdwingen en hebben mensen in een borrelteam gezet om dingen te organiseren. Nu zijn we anderhalf jaar verder en melden mensen zich aan.”



En dat leidt tot verrassende activiteiten: ze hadden al een kampioenschap neustypen, hiel haklopen, Smarties eten met stokjes en een ‘ken-je-collega-quiz.’ Veenstra: ,,We vinden die saamhorigheid heel belangrijk. Iedereen werkt knetterhard en dan is het ook goed om in een andere context samen te zijn en op een ludieke manier een teamgevoel te creëren.” Ook in de sollicitatiegesprekken komt het aan bod. ,,Als mensen vragen naar de cultuur en collega’s bij Enable U dan zijn de vrijdagmiddagborrels een heel goed voorbeeld van de sfeer hier op kantoor.”

'Er zijn altijd goede wijnen en bitterballen'

Bedrijf: Floyd & Hamilton in Amsterdam, ontwikkelt recruitment-software

Vrijmibo: praten over werk is verboden

,,Eigenlijk is het een donderdagmiddagborrel, ik hoop niet dat dat erg is”, zegt Karlien Donders, oprichter en CCO van Floyd & Hamilton. ,,De donderdagmiddag is een bewuste keuze. We vinden het belangrijk dat iedereen erbij is en op vrijdag hebben sommigen een parttime-dag of andere verplichtingen. Om diezelfde reden beginnen we al tijdens werktijd, om half vijf, en gaan er geen websites live op de donderdag.” Wel zijn er altijd goede wijnen, speciaal biertjes en bitterballen. Toen het bedrijf onlangs verhuisde naar een nieuw pand, was het een vereiste dat er een goede horecagelegenheid in de buurt was om bitterballen te halen en een ruim terras. Ook worden er regelmatig proeverijen georganiseerd.

Praten over werk is taboe op deze borrels. ,,We mógen het niet over werk hebben. ‘Nee, niet meer over werk’, wordt er dan geroepen”, lacht Donders. ,,Het is voor ons ontzettend belangrijk om een hecht teamgevoel te hebben. Het bedrijf groeit ontzettend hard en de sfeer moet goed blijven.” Op kantoor staat een piano waarop gespeeld wordt en een tafelvoetbaltafel waar collega’s elke lunch gebruik van maken en maandelijks een heuse competitie spelen. Partners, oud-medewerkers of sollicitanten mogen ook langskomen. ,,Maar dat is niet bewust. We doen de borrel – heel eerlijk - vooral voor onszelf, er is geen extern doel of commercieel belang, het gaat om het team.”

