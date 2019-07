Deze bedrijven nemen je zoveel mogelijk uit handen, van stomerij tot autowasbeurt

‘Directeur (66) moest vertrekken vanwege obsessie met rapper Tupac’

16:34 Een Amerikaanse directeur in de staat Iowa zou hebben moeten aftreden om een heel bijzondere reden: hij was bezeten van rapper Tupac. Geregeld stuurde Jerry Foxhoven, directeur van de sociale dienst, berichten rond over de rapper en iedere vrijdag draaide hij zijn muziek op kantoor.