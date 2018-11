Deze bedrijven staan te springen om je

Ruim vierhonderd bedrijven nodigen vandaag werkzoekenden uit in het kader van de Nationale Werkbezoekdag . ,,Het is een manier om vrijblijvend in gesprek te gaan en binnen te kijken bij werkgevers”, aldus organisator Pieter Vermeer.

De dag wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd door Stichting de Broekriem, een vrijwilligersorganisatie voor werkzoekenden. ,,In de crisis was het, op initiatief van hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, juist een dag die ging over maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt Pieter Vermeer. ,,Al die mensen die werkloos thuis zaten, moesten geholpen worden. Nu is het een dag voor bedrijven om zich in de markt te zetten en talent te vinden.”

Is zo’n dag dan nog wel nodig voor de werkzoekenden zelf? Ja, denkt Vermeer. ,,Veel mensen die lang thuis zitten vinden het lastig om de stoute schoenen aan te trekken.” Voor anderen is het juist gelegenheid om even in een ander vakgebied te kijken of een carrièreswitch te overwegen. ,,Natuurlijk hebben de echte netwerkkoningen dit niet nodig”, zegt Vermeer. ,,Maar heel veel mensen zijn niet assertief genoeg om zo’n werkbezoek zelf te regelen.” Bovendien, meent de organisator, blijven mensen tegenwoordig minder lang bij hetzelfde bedrijf werken, en dan is dit een goede manier om eens ergens anders binnen te kijken.

Personeelstekort

Het Diakonessenhuis in Utrecht doet ook mee met de dag, juist ook om mensen enthousiast te maken voor de zorg. Woordvoerder Trudy van den Oosten: ,,We juichen ten eerste dit soort maatschappelijke initiatieven toe. Daarnaast valt natuurlijk niet te ontkennen dat er een personeelstekort is in de zorg. Het zou heel mooi zijn als je op zo’n dag mensen enthousiast kan maken over de zorg en een beter beeld kunt geven van wat werken in de zorg inhoudt.”

Het bedrijf Young Perfect verzorgt onder meer productdemonstraties in supermarkten. Zij doen vooral mee aan de Werkbezoekdag om aan bekendheid te winnen, aldus recruiter Thijs van Poppel: ,,Als we kandidaten op sollicitatiegesprek krijgen, zeggen ze vaak dat ze niet wisten van ons bestaan en dat ze er dus ook nooit over nagedacht hadden om dit werk te doen. Met zo’n dag als deze hopen we dat mensen eerder aan ons gaan denken, voor zichzelf maar ook voor werkzoekenden in hun omgeving.’’

Met een echt tekort aan personeel heeft het bedrijf volgens Poppel niet echt te maken. Nieuwe aanwas blijft wel welkom. ,,De economie draait goed en wij kunnen werknemers alleen een part-time functie bieden. Daarom raken we regelmatig mensen kwijt als ze een vaste baan vinden.’’

Geen opleiding

Young Perfect werpt een breed net uit in de zoektocht naar nieuw personeel. ,,De startdrempel voor het werk bij ons is redelijk laag: je hebt geen bepaalde opleiding nodig. Het gaat ons erom dat je communicatief vaardig bent en het leuk vindt om op mensen af te stappen. Er zijn zoveel mensen met die eigenschappen die nu thuis zitten, terwijl ze volgende week bij ons aan de slag zouden kunnen.’’

Elk bedrijf ontvangt zeker één werkzoekende voor een netwerkgesprekje, denkt organisator Vermeer. ,,Al zullen er bij sommige bedrijven wel twintig mensen langs komen.” Hoeveel deelnemers er precies zijn, weet de organisatie niet. ,,De mensen nemen rechtstreeks contact op met de bedrijven.”

Vandaag spontaan langs gaan bij de deelnemende bedrijven zit er overigens niet in: werkzoekenden moesten zich van te voren aanmelden. Van Poppel van Young Perfect: ,,Maar als iemand zich niet heeft kunnen aanmelden maar wel nieuwsgierig is, dan kunnen ze alsnog bellen voor een afspraak.’’