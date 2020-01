Deze BN’ers kampten, net als Marco Borsato, ook met een burn-out

Zanger Marco Borsato legt tijdelijk het werk neer nu hij kampt met een burn-out. Een aandoening waar meer BN’ers niet aan lijken te ontkomen. De lijst van bekende mensen die de afgelopen jaren een burn-out kregen is indrukwekkend. Wij lichten er een aantal uit die zelf openhartig hebben verteld over wat hen is overkomen.

Sophie Hilbrand

Nadat presentatrice Sophie Hilbrand zelf ‘in de kreukels’ had gelegen en zes maanden op doktersadvies thuis kwam te zitten, besloot ze een serie te maken over de burn-out: Sophie in de mentale kreukels. Ze merkte dat een burn-out blijkbaar afbreuk doet aan het beeld dat mensen van iemand hebben. Sterker nog, vóór haar eigen ervaring kort na de geboorte van haar tweede kind in 2013, dacht ze er ook zo over. ,,Ik vond een burn-out altijd een beetje een zwaktebod”, zei ze in de Volkskrant. ,,Toen ik er zelf een kreeg dacht ik: hè, ik? Ik dacht dat dit me nooit zou overkomen.” Het ligt nog altijd op de loer, want wezenlijk is ze niet veranderd door haar burn-out. ,,Ik doe vaak te veel en zorg niet altijd goed voor mezelf.”

Rámon Verkoeijen

3FM-dj Rámon Verkoeijen zal voorlopig niet op de radio te horen zijn, werd vorige maand bekend. De 33-jarige radiomaker moet ‘wegens persoonlijke omstandigheden’ voorlopig rust nemen. Verkoeijen was al enige tijd niet meer in de uitzending Mark + Ramon te horen.

Coen Swijnenberg

Verkoeijen is de tweede Hilversumse dj in korte tijd die voor onbepaalde tijd rust moet nemen. In november liet 538-dj Coen Swijnenberg weten dat hij ook voorlopig niet in de Coen & Sander-show is te horen. ,,De batterij is leeg en mijn lijf heeft aan de noodrem getrokken’’, liet Swijnenberg in een korte verklaring weten.

Alex Klaasen

Alex Klaasen leek een jaar of acht geleden onoverwinnelijk. Hij was bij het grote publiek doorgebroken als de flamboyante stylist Yari uit Gooische Vrouwen en zou de hoofdrol gaan spelen in de musical TOON. Hij was een bejubeld en gelauwerd multitalent. ,,Ik begon overal als een berg tegenop te zien”, zei hij tegen deze krant. ,,Ik kreeg het benauwd, stond van angst te zweten op het toneel, terwijl de zaal dubbel lag van het lachen.” Hij moest noodgedwongen de rol teruggeven. Zijn burn-out bleek een levensveranderende impact te hebben. Aan zijn ongebreidelde drive bleek wel degelijk een grens te zitten. In het Parool: ,,Ik heb leren ontspannen, bijvoorbeeld. Bij een fysiotherapeut ben ik zeker wel anderhalf jaar bezig geweest, alleen al om mijn ademhaling een soort rustig te krijgen.”

Joop van den Ende

Voormalig musical- en televisieproducent Joop van den Ende werd met zijn neus op de feiten gedrukt toen hij in 1999 benauwd en paniekerig werd in de auto onderweg naar een afspraak. Hij bleek een bloeddruk te hebben van 220, waar het 140 had moeten zijn. Het was stress, besefte hij. In de maanden ervoor zag zijn omgeving het al aankomen, lichtgeraakt als Van den Ende ineens was. Het herstel duurde anderhalf jaar. En nog denkt hij dat je van een burn-out nooit helemaal hersteld. ,,Ik vergelijk het vaak met een stukje elastiek", zei hij in NRC. ,,Als je elastiek te ver uitrekt, krimpt het wel weer en komt de rek terug. Maar het blijft altijd sneller uitgerekt, dan voorheen.”

Bibi Breijman

Vaak zijn bekende mensen pas ná hun burn-out openhartig over de zware periode die ze meemaakten, maar de nieuwe generatie sterren zet er (in sommige gevallen) gewoon een camera op. Zo vertelde vlogger en voormalig Oh Oh Cherso-ster Bibi Breijman twee jaar geleden in een acht minuten durend filmpje dat ze er helemaal doorheen zat. De druk die ze voelde om altijd alles maar te delen, speelde haar parten. ,,Ik heb mijn baan opgezegd, dus ik moest wel doorgaan, en blijven werken. Dat speelde maar door mijn hoofd. Ik ben zo ver gegaan dat ik nu de weg kwijt ben”, vertelde ze. ,,Een psycholoog moet me leren voor mezelf te leven en me vertellen dat ik de baas ben. Zo van: Je bent niet het bezit van je volgers.’’

Huub Stapel

Huub Stapel (64) weet als geen ander hoe je een burn-out aan kan zien komen, sinds hij er ruim vijftien jaar geleden mee kampte. Huilen uit het niets, lappen tekst - nogal essentieel voor een acteur - vergeten, rode vlekken waartegen smeersels niet helpen. Deze zomer moest hij weer oppassen, vertelde hij aan deze krant: ,,Zodra ik wakker lig, heb ik een probleem. Dat weet ik maar al te goed uit het verleden. Dan moet ik oppassen.’’ Na zijn burn-out, die hem ironisch genoeg trof in de tijd dat hij te zien was in de onbezorgde Zwitserleven-reclames, heeft hij beter ‘nee’ leren zeggen. En nog een voordeel: acteren is makkelijker geworden. ,,Mijn emoties liggen nu nogal aan de oppervlakte. Zeg tegen mij dat ik moet huilen en ik huil, zeg tegen mij dat ik moet lachen en ik lach”, vertelde hij in een interview.

In deze videoserie volgen we Fred van Leer. Hij was altijd aan het werk, zowel in het nachtleven als later in de modewereld. Daarnaast is hij ook nog mega actief op social media, want dat is part of the job. Dit alles resulteerde echter in een zware burn-out, waardoor hij 2,5 maand vrij nam:

