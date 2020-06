Deze boeren verkochten meer dan ooit in hun boerderijwinkels: ‘Ik kan meer dan ik dacht’

#NLStartOpDe boerenprotesten van afgelopen winter, wie herinnert ze zich niet? Het stikstofprobleem stond even in de wacht, maar is nu weer helemaal actueel. Intussen bleken de afgelopen maanden op veel boerderijen de voedselkratten niet aan te slepen. ,,Het bewustzijn is gegroeid onder mensen.’’

Fernand en zoon Niek de Willigen houden Lakenvelders voor de vleesverkoop



De mens heeft meer tijd. Dat merkte Fernand de Willigen (52) vrijwel direct tijdens de lockdown. ,,Men gaat eropuit: kijkt rond in de buurt. Ineens was er een stijgende vraag naar ons vlees.’’ Zes jaar geleden begonnen De Willigen en zoon Niek (21) met het houden van Lakenvelders: een oud-Hollands runderras met hoge vleeskwaliteit.

In zijn boerderijwinkel, en aan naastgelegen horeca, verkoopt De Willigen zijn vlees. Daarmee haakt hij in op een trend. ,,Vroeger kocht je je vlees niet zo snel bij de boer. Maar bewustwording is steeds belangrijker voor de consument: mensen zoeken naar traceerbaar vlees. Ik laat zien: dít zijn mijn koeien, dit is het proces’’, vertelt De Willigen. Die trend is door corona in een stroomversnelling gekomen: de vraag naar dat traceerbare, lokale stukje vlees steeg. ,,Het bewustzijn is gegroeid onder mensen. De complete wereld kun je niet veranderen in je eentje. Maar je kunt op zijn minst beginnen op de plek waar je woont.’’

De boer heeft het dan ook razend druk gehad. Blijft Nederland ook na corona ‘lokaal’ kopen? ,,Of mensen straks massaal terugkeren naar de supermarkt is natuurlijk de vraag. Maar één ding is duidelijk geworden: de boer heeft een ontzettend belangrijke functie. Ik hoop dat men zich dat realiseert.’’

Melkveehouderij Commijs/Hoeksche Zuivel in Maasdam

Petra Commijs zette haar eigen ‘tak’ op: Hoeksche Zuivel

Het was de laatste tijd een gekkenhuis voor Petra Commijs (23), de jonge boerin die aan het roer staat van familiebedrijf Commijs. ,,Supermarkten kregen ineens niets meer geleverd van Campina, omdat de voorraad op was. Dan kregen wij ’s ochtends een belletje met de vraag: ‘Kunnen jullie vanmiddag alsjeblieft 700 liter melk komen brengen?’ Ja, we gaan ons best doen.’’

Twee jaar geleden zette Commijs zuivellijn Hoeksche Zuivel op. De melk-, yoghurt-, ijs- en boterproducten van Hoeksche Zuivel zijn inmiddels razend populair. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen’’, zegt ze. ,,We liggen in bijna twintig supermarkten en leveren vanuit de boerderij aan de gewone consument.’’ Ondanks het succes van zowel de melkveehouderij als de zuivellijn was het begin van de lockdown spannend. ,,Wat als de mensen ineens niet meer komen? Dat bleek niet waar. Mensen vinden het ’t waard om een halfuur in de rij te staan voor een fles melk.’’

Commijs besloot de winkel een dag extra te openen en kan inmiddels ook het terras weer inrichten. Ze ziet de waardering voor de boer groeien. ,,Tijdens een crisis merk je: op is op. En dus vragen mensen zich af: waar komt mijn eten eigenlijk vandaan? Het is keihard werken, maar je krijgt er veel voor terug.’’

Boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland

Yvonne Romein begon drie jaar geleden met groente- en fruitpakketten

De supermarkten zijn leeg. Heb jij nog aardappels? Of eieren?’’ Het is een vraag die boerin Yvonne Romein (48) de afgelopen maanden aan de lopende band kreeg. Haar groente- en fruitpakketten, die een leuke bijkomstigheid vormen op de normale werkzaamheden, waren ineens niet aan te slepen. ,,De schappen waren leeg, men wilde de supermarkten niet meer in. Hier op de boerderij hebben we voedsel, vrijheid en frisse lucht. De vraag naar onze voedselkratten verviervoudigde.’’

Voor Romein betekende dat behoorlijk omschakelen. Het handeltje in voedselkratten was normaal wat easy going, het winkeltje naast de boerderij maar klein. ,,Nu werd ik ineens ondernemer, kwam ik plek tekort en werkte ik aan de lopende band van zes uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds.’’

Romeins man Gertjan (50), vierde generatie boer in de familie Zevenbergen: ,,Iedereen sprong dan ook meteen bij. Van een schoonzus die kratten ging rondbrengen tot vriendinnen die hier in de winkel staan. Dat is ontroerend om te zien.’’ Hoe de komende tijd eruitziet, is nog de vraag. ,,Maar ik heb er zin in. Ik heb ontdekt dat ik veel meer kan dan ik dacht. Daarnaast wordt voedsel weer zoveel meer gewaardeerd. Dat is mooi.’’

De boer als winkelier

Steeds vaker zien agrariërs de mogelijkheid om hun bedrijf uit te breiden met maatschappelijke producten of diensten. In 2018 deden er zo’n 3160 boerenbedrijven aan ‘boerderijverkoop’. Dat varieert van een stalletje langs de weg waar producten worden verkocht, tot een grote boerderijwinkel met uitlopend aanbod aan streekproducten. Actuele cijfers over de toename van de verkoop en het aantal verkoopadressen sinds de lockdown zijn nog niet voorhanden. Bron: Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).