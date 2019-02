Deze browniebakkers nemen iedereen aan, ongeacht eerdere werkervaring of verleden

Greyston Bakery is een ware voedselfabriek die jaarlijks zo’n 4 miljoen kilo brownies bakt. Onder andere voor de supermarkt Whole Foods, Delta Airlines en voor het chocolate fudge brownie-ijs van Ben & Jerry’s. Een opleiding of voldoende werkervaring hoef je niet te hebben als je voor de bakkerij wilt werken. Via het systeem van ‘open hiring’ word je hoe dan ook aangenomen, als je maar genoeg geduld hebt. Want iedereen verdient een eerlijke kans. Wat je achtergrond ook is, wat er ook op je cv staat of juist ontbreekt.

,,Iedereen kan zich bij ons aanmelden’’, aldus Mike Brady. In 2012 begon hij als CEO. Al even daarvoor was hij zelf via de open hiring aangenomen. Hij werkte jarenlang als vrijwilliger, kwam in het bestuur om uiteindelijk op te klimmen als CEO van het bedrijf dat gevestigd is in Yonkers, New York en waarvan er geruchten zijn dat het naar Amsterdam komt.

,,Je zet je naam op de wachtlijst en als er een baan beschikbaar is, kun je aan de slag. We voeren elke week voortgangsgesprekken. Het is belangrijk om goed te communiceren, te vragen hoe het gaat, te vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Het personeel wordt niet beoordeeld op het verleden, maar wel op het werk dat het doet. De werknemers volgen verschillende trainingen. We bereiden ze voor op het werk, leren ze de soft skills. Hoe reageer je op je baas en hoe communiceer je met collega’s? Ze leren de dingen die ze moeten weten over voedselveiligheid, hygiëne en dergelijken. Ten slotte leren ze hoe ze dat deeg precies moeten maken en hoe ze met de apparatuur moeten omgaan.’’

De cirkel doorbreken

Sommigen grijpen die kans met beide handen aan, anderen gaan er makkelijker mee om. ,,40 procent volbrengt uiteindelijk van leerling tot heuse medewerker. De gemiddelde persoon blijft hier 3,5 jaar werken. Dit jaar is er hier voor het eerst iemand met pensioen gegaan. Toch is het niet ons doel om mensen te behouden. We willen ze een kans geven, helpen als ze door willen groeien naar een andere baan. De succesratio? Wij vinden het een succes als we iemand een kans geven. Zonder vragen over het verleden, interesses, religie. Dat wij de cirkel waarbij iemand het idee heeft dat niemand hem of haar de mogelijkheid biedt, doorbreken. Heel veel mensen krijgen nooit die kans. Het kan dat iemand drie dagen bij ons werkt, drie weken, drie maanden of drie jaar. Doet iemand zijn werk niet goed genoeg, dan nemen we afscheid. Dan zeggen we: ‘Je bent een goed persoon, je bent waardevol en er is een toekomst voor jou. Die toekomst ligt alleen niet bij Greyston’. Dan kijken we hoe we diegene kunnen helpen iets anders te bereiken.’’

Mooie verhalen zijn er te over. Brady gebruikt het voorbeeld van werknemer Dion Drew: ,,Hij begon als bakker, maar heeft inmiddels veel bijgeleerd, carrière gemaakt en is assistent-manager.” Dion vertelt over zichzelf en zijn loopbaan in onderstaande video van Greyston:

Inmiddels maakt het bedrijf zo’n vier miljoen kilo brownies per jaar. Verdubbelde het in de afgelopen vier jaar de omzet. IJsgrootmacht Ben & Jerry’s speelde daar een belangrijke rol in. ,,Bernie Glasmann, de boeddhistische oprichter van Greyston, was samen met Ben Cohen en Jerry Greenfield oftewel Ben & Jerry, op een conferentie voor maatschappelijk betrokken organisaties. Dat was 27 jaar geleden. Zij wilden dat Bernie de onder- en bovenkant zou maken voor de ijssandwiches die ze in productie wilden nemen. Bernie stemde toe, ging aan de slag en stuurde het op. Het kwam als massief blok aan en was niet geschikt voor de ijssandwiches, maar de twee ondernemers sneden het blok in stukjes en deden het in het chocolade-ijs. Zo werd het chocoladefudge-ijs geboren. Een top-5 smaak sindsdien en essentieel voor onze groei.’’

Wachtlijst

Momenteel staan er zo’n 200 mensen bij Greyston Bakery op de wachtlijst, maar dat aantal varieert. En het kan maar zo zijn dat de nummer 1 op de lijst inmiddels is afgehaakt. ,,Sommigen willen niet meer, zijn terug naar de gevangenis of moeten andere uitdagingen het hoofd bieden. Dat is jammer, maar uiteindelijk komen we bij de mensen die de baan echt nodig hebben, die echt willen.”

Brady is vastbesloten om het bedrijf verder te laten groeien. ,,We moeten keuzes gaan maken, kijken hoe we de meeste impact hebben. We hebben een geweldig product en een prachtig verhaal. Ik wil dit merk wereldberoemd maken. Er zijn geruchten dat we naar Nederland komen. We zijn ons momenteel op die mogelijkheid aan het oriënteren.’’