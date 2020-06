Deze dokters bundelen hun krachten om vrouwen met borstkanker te helpen

Waarom regelmatig vakantie nemen zo belangrijk is voor je werk

4:59 ‘Werk hard en je komt er wel’, hoor je wel eens. Maar wat is ‘hard werken’? Betekent het dat je je werk altijd op de eerste plaats zet en nooit vakantie neemt, zoals Elon Musk, die 120 uur per week beweert te werken? Kan je alleen succesvol zijn als je continu beschikbaar bent voor je baas? Niets is minder waar, blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Het Laatste Nieuws zet enkele voordelen van vakantie nemen op een rij.