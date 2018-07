Deze hippe sciencefiction-banen krijgen we er in de toekomst bij

vroegpensioen Jeroen Komen (50) hoeft niet meer te werken voor zijn geld

11 juli Er wordt volop gediscussieerd over het moment dat mensen kunnen stoppen met werken. Het laatste nieuws is dat werknemers geboren na 1954 met 67 jaar en drie maanden met pensioen mogen. Jeroen Komen (50) trekt zich daar niets van aan. Hij nam acht jaar geleden een sabbatical en is daar - bewust - in blijven hangen. Hij kocht een vliegtuigje en vloog kriskras door heel Europa. ,,Toen was ik mister piloot in plaats van mister ‘Knoworries’, de naam van m’n bedrijf."