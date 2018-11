Deze hondenbaan is óók een mensenbaan

Als instructeur ben je namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het trainen en opleiden van de honden, maar ook voor de begeleiding van de mensen met een visuele (of andere) beperking die de hond mee naar huis krijgen. ,,Als je alleen voor het hondendeel komt, dan is deze baan geen match. Het cliëntendeel weegt minstens net zo zwaar”, aldus instructeur Gerard Metz.

En dat is voor hem juist wat hem aantrok in deze baan. ,,Ik heb hiervoor zeventien jaar bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt”, vertelt hij. ,,Een kantoorfunctie. Daar haalde ik niet genoeg voldoening uit, ik miste iets maatschappelijks. In deze baan kun je lesgeven, honden trainen en tegelijkertijd écht iets betekenen voor mensen. Alleen honden trainen, had ik minder leuk gevonden.”

Voordat je als volwaardig instructeur aan de slag mag, volg je in een intern opleidingsprogramma van drie jaar. De eerste tijd leer je vooral zelf hoe je de honden moet trainen, na anderhalf jaar ga je aan de slag met het begeleiden van mensen en ontwikkel je vooral je didactische vaardigheden. Hoe verder je in de opleiding zit, hoe uitgebreider je werkzaamheden worden.

Quote Elke instruc­teur heeft zo’n vijf honden, steeds loop je een rondje met een andere hond Instructeur Gerard Metz

Veel lopen en vroeg opstaan

,,Een werkdag begint om kwart voor acht”, vertelt Metz. ,,Meestal nog iets eerder, dan drinken we samen koffie. Daarna gaan we naar de bussen toe, pakken we de hondenkoekjes en jerrycans water, en vertrekken we met de honden naar een trainingslocatie.” Dat zijn vaak de rustiger wijken in Amsterdam, het treinstation, maar ook het centrum. ,,Elke instructeur heeft zo’n vijf honden, steeds loop je een rondje met een andere hond. We leren ze de stoep te volgen en om obstakels heen te gaan”, zegt Metz. Denk dan aan een laaghangende tak of een fiets op de stoep.

Voor het werk als instructeur verdien je tijdens de opleiding 2090 euro bruto per maand en dat kan als instructeur oplopen tot 3180 euro per maand. Daar moet wel hbo werk- en denkniveau tegenover staan (minimaal een afgeronde opleiding op mbo niveau 4) en je hebt ervaring met het trainen van honden. Je eigen hond opgevoed hebben, is daarin niet genoeg. Je moet met meerdere honden hebben gewerkt en bijvoorbeeld ervaring hebben bij een kynologenclub, aldus de functieomschrijving.

Droombaan

Voor Metz is het werk als instructeur een droombaan: zelfstandig werken, maar ook samen met collega’s, de afwisseling en het buiten zijn. Maar er is een keerzijde: het afscheid nemen van de honden. Het doel is om binnen zeven maanden de honden af te leveren bij cliënten en dat betekent ook dat jouw taak als trainer er dan op zit. Dat is soms wel even lastig. ,,Er zijn honden waar je echt een klik mee hebt. Dan is dat best wel even emotioneel, maar uiteindelijk gaat het erom dat je de mensen kunt helpen”, aldus Metz. ,,Je weet dat ze goed terecht gaan komen.”

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.