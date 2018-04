Deze jongens willen groter worden dan LinkedIn

Nieuwe werknemers scouten door hun gedrag op het internet, dat is voor Wonderkind-oprichter Laurent Scholten (32) dé manier waarop recruitment moet worden ingericht. ,,Twintig procent is actief op zoek naar een baan via kanalen waar werk wordt aangeboden. Tachtig procent heeft al een baan en is tevreden. Latent werkzoekenden zijn dat. Wij weten hoe we die mensen toch kunnen bereiken en ze kunnen inspireren tot een baan die ze daadwerkelijk leuk vinden."

En dus zetten bedrijven steeds vaker hun vacatures uit bij het platform, dat in anderhalf jaar tijd gegroeid is van een bedrijf met vier werknemers naar een internationaal bureau met zestig tot zeventig man in dienst en ,,groter wil worden dan LinkedIn”. Grootspraak? Nee, zeggen ze. ,,Mensen besteden de meeste tijd aan werk, meer dan aan kinderen, partner en familie. Het is een grote graadmeter van geluk. Door mensen te inspireren om de baan in te vullen die zij het allerliefste zouden willen doen, maken we de wereld een stukje gelukkiger."

Weinig innovatie

Wonderkind is actief in een industrie die sinds de jaren vijftig en zestig altijd hetzelfde is gebleven, meent Scholten. ,,Er wordt al jaren weinig geïnnoveerd in deze markt. Grote recruitmentbedrijven zoeken zelf kandidaten, maken een database van sollicitanten en enthousiasmeren mensen om bij hun bedrijf te gaan werken. Door data uit te lezen, kunnen we dat veel beter en effectiever.” De vacatures gaan precies op het goede moment, op de juiste plek en met de juiste criteria online.

Quote Op basis van online data zien we dat verpleeg­kun­di­gen vaak om 3 uur 's nachts actief zijn Laurent Scholten, oprichter Wonderkind

Neem bijvoorbeeld verpleegkundigen. ,,Op basis van online data zien we dat zij het meest geneigd zijn om ’s nachts om 3 uur online te gaan – bijvoorbeeld tijdens een nachtdienst.” Het is gunstig om dan een vacature te plaatsen die verschijnt op sociale media. ,,Al helemaal omdat er ’s nachts minder concurrenten online zijn”, aldus Scholten. Hij weet inmiddels ook hoe je een bepaald soort programmeurs kunt verleiden een vacature te bekijken, ze zijn namelijk vaker geneigd om te klikken op foto’s met bruine en gele tinten.

Vacaturesites niet overbodig

,,Hoe meer informatie we kunnen invoeren over een groep kandidaten, hoe beter ons systeem wordt”, vertelt Scholten. ,,In de meeste gevallen hebben we daarom ook lange termijnafspraken met klanten.” Wonderkind is wereldwijd actief en nu lonkt Amerika. ,,We hebben al iemand aangenomen die zich voor ons op de Amerikaanse markt gaat richten, vorige maand waren we samen naar San Francisco. Wat wij doen, vinden ze ook daar heel interessant”, zegt Scholten, die al een investering van 2 miljoen euro kreeg om de plannen te realiseren.

Bedrijven die Wonderkind vragen om een vacature in de markt te zetten, betalen uiteindelijk per klik, het totaalbedrag komt ergens tussen de 300 en 2.500 euro, afhankelijk van de schaarste van het gezochte profiel.

Worden traditionele vacatureplatforms nu overbodig? Nee, denkt Scholten. ,,Het maakt niet uit welke andere platformen er zijn, als wij maar op openbare media kunnen adverteren. Dan kunnen we meten wat sollicitanten doen en resultaten binnenhalen voor onze klanten.” Hoewel Wonderkind hun diensten aan bedrijven verkoopt, zijn uiteindelijk kandidaten de belangrijkste stakeholders, denkt Scholten. ,,Als kandidaten blij zijn, betekent het dat onze klanten blij zijn. Op die manier doen we er alles aan dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen.”