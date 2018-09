Deze medewerkers kochten samen alle aandelen en gingen verder zonder baas

Hoe is het om te werken bij een bedrijf dat nadrukkelijk geen loonslaven in dienst wil, maar de werkvloer juist zo ondernemend mogelijk maakt? Consultant Manon Oostrum (29) vertelt aan work-lifeplatform Intermediair over haar werkgever Finext. ,,Ik ben in een warm bad terechtgekomen."