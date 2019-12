Deze medewerkers werden (bijna) ontslagen na drankje te veel tijdens kerstborrel

Veel werkplekken staan de komende dagen in het teken van kerstborrels. Maar niet iedere werknemer weet maat te houden wat de alcoholische consumptie betreft. Volgens BAASZ Advocaten kan een wijntje of biertje te veel zelfs arbeidsrechtelijke consequenties met zich meebrengen. In het ergste geval leidt het zelfs tot ontslag. Het advocatenkantoor heeft een aantal bijzondere voorbeelden op een rijtje gezet.

1. Metselaar vliegt directeur aan

Een 58-jarige metselaar drinkt tijdens de kerstborrel stevig door en krijgt het op een gegeven moment aan de stok met zijn directeur. Als de directeur naar huis wil gaan vliegt de werknemer hem aan en dreigt ‘hem middendoor te schoppen’ en voor zijn kop te slaan. Ontslag op staande voet volgt. Zowel de kantonrechter als het hof waren onverbiddelijk. Het ontslag op staande voet wordt rechtsgeldig verklaard, ook al had de werknemer de volgende dag direct zijn excuses aangeboden aan de directeur. Omdat er sprake was van ernstig verwijtbaar gedrag had de werknemer ook nog eens geen recht meer op de transitievergoeding en geen recht op een WW-uitkering.

2. De likkende bankmedewerker

Een bankmedewerker van de ABN AMRO betast tijdens de kerstborrel een vrouwelijke collega, slaat een mannelijke collega met vlakke hand in het gezicht en likt bij het afscheid een vrouwelijke collega in het oor. ABN AMRO ontslaat de werknemer op staande voet, maar dat is volgens de Amsterdamse kantonrechter niet terecht. Na eerder handtastelijk gedrag bij een collega was een stevig gesprek met hem gevoerd, maar hij had geen officiële waarschuwing gekregen. Omdat hij niet eerder was gewaarschuwd, vormde zijn gedrag geen dringende reden tot ontslag.

3. Billenknijper op de kerstborrel

Een verkeersleider van ProRail met te veel drank op valt op de kerstborrel een vrouwelijke collega meerdere malen lastig met beledigende en kwetsende opmerkingen (‘dat ze er niet meer uitzag zoals vroeger’ en ‘dat ze niets is en niets voorstelt’). Ook staart hij ongemakkelijk lang naar haar billen en betast haar achterwerk diverse malen. Ontslag op staande voet volgt, maar strandt bij de rechter. Alleen de overweging dat het in de context van de #MeToo-discussie paste was volgens de rechter onvoldoende.

Volgens de rechter had ProRail op basis van de interne gedragsregels moeten bepalen welke sanctie gepast was. Ook had de werkgever moeten kijken naar de leeftijd van de man (58 jaar), de duur van het dienstverband (40 jaar) en de financiële gevolgen. Niets wijst erop dat ProRail hiernaar gekeken heeft en het opleggen van een minder vergaande sanctie heeft overwogen.

4. Beschonken werknemer veroorzaakt verkeersongeval

Een medewerker van een transportonderneming kruipt na de kerstborrel in beschonken toestand achter het stuur en veroorzaakt een eenzijdig verkeersongeval. Ontslag op staande voet volgt. Terecht volgens het gerechtshof. Omdat de medewerker bij het transportbedrijf onder andere voorlichting gaf over alcoholgebruik in het verkeer had hij een voorbeeldfunctie en juist hij veroorzaakt onder invloed van (veel) drank een ongeval.

