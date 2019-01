Deze mensen gooien het roer om en beginnen 2019 met een carrièreswitch

Welke van de zeven dwergen ben jij op het werk?

1 januari Sprookjes en het werk, die twee kunnen toch nooit veel met elkaar te maken hebben? Toch wel, ontdekte de Amerikaanse onderzoeker Sharon Livingston. In de vergadering of het teamoverleg blijken we ons te gedragen als een van de zeven dwergen (ja, die van Sneeuwwitje).