Deze mensen werken met carnaval: ‘Zit je opeens met acht Donald Trumps in de auto’

Ynte Boskman (51) coördineert tijdens carnaval voor het Rode Kruis de EHBO in Eindhoven.

,,Tijdens carnaval kan er van alles gebeuren en is het chaotisch, maar het kan ook beregezellig zijn om daar met alle feestvierders te zijn. Je krijgt heel veel mee van het gefeest want onze EHBO-post is vaak in de feestzaal of -tent. Natuurlijk zijn we gefocust, maar we maken het ook zeker gezellig. Dat betekent niet dat we zelf aan de alcohol zitten of verkleed zijn, maar de gezelligheid van het feest slaat natuurlijk op ons over."

Ynte Boskman © Rode Kruis



,,Wanneer je normaal gesproken iemand moet helpen, kan je vragen of de trui uit kan. Tijdens carnaval kan het dus zomaar betekenen dat je iemand moet vragen of hij misschien even zijn bananenpak uit wil trekken. Dat kan alleen tijdens carnaval. Mensen komen je ook weleens bedanken voor een pleister door je een biertje te geven. Dat drinken we natuurlijk niet op maar zetten we netjes aan de kant.”



Of Ynte zelf dan niet graag wil carnavallen? ,,Ik voel die behoefte helemaal niet. Ik heb ook nog nooit carnaval gevierd, ondanks dat ik uit Noord-Brabant kom. Daar ben ik dan misschien wel weer uniek in.”

Wijkagente Stephanie Coenen (35) werkt al enkele jaren tijdens carnaval in Eindhoven.

,,Het werken tijdens carnaval is leuk, maar vergt ook best wat van je geduld. Als politie krijgen we vaak de opmerking dat we leuk verkleed zijn, of dat ze ons pak nergens in de verkleedwinkel hebben zien hangen. Daar moet je dan maar gewoon om lachen, we zijn erop ingesteld dat we die opmerking nog 25 keer gaan horen. Gedurende de dag zie je mensen langzaam meer dronken worden, en de opmerkingen worden dan ook wat gewaagder. Negen van de tien keer blijft dat grappig, de mensen vinden zichzelf dan ook voornamelijk heel grappig. En die tiende die net wat verder gaat, kappen we af.”

Wijkagente Stephanie Coenen met pluche handboeien die ze van een carnavalganger kreeg. © Privéfoto

Taxichauffeur Ivo Jansen is eigenaar van IvoTax en rijdt al 20 jaar in Eindhoven tijdens carnaval.

,,Carnaval is heel gezellig, zo met al die vrolijke mensen overal. Wel is het op de zaterdag eigenlijk te druk. Dan staan de mensen echt buiten te wachten op een taxi en willen ze allemaal tegelijkertijd instappen, maar ook dan is het volk nog hartstikke gezellig."

Ivo Jansen © Privéfoto



Werken tijdens carnaval betekent natuurlijk dat je een heleboel vrolijke mensen tegenkomt. ,,Zit je opeens met acht Donald Trumps in de auto. Dat is leuk om te zien, en levert een hoop gezellige foto's op. In zo'n periode als carnaval komen er veel leuke mensen naar Eindhoven en dat merk je. Sommigen zijn doorgewinterde drinkers en anderen hebben het verkeerd ingeschat, maar dat is gelukkig een kleine minderheid. Je moet als taxichauffeur wat meer geduld hebben, je moet even die knop omzetten. Het is een wisselwerking: als je zelf heel erg zit te balen, dan is het inderdaad niet leuk. Wanneer je zelf gezellig mee feest, kun je een heel leuk weekend hebben en dat is nog leuker voor de klanten ook.”

Flip Gooskens (36) is eigenaar van Café Philip in Tilburg. Hij werkt ondertussen al 15 jaar tijdens carnaval in de horeca.

,,Het werken met carnaval is leuk, maar je moet wel die knop om kunnen zetten. Dat gebeurt al in de dagen vooraf. Maar ook wanneer je een lange voorbereiding hebt, ben je er nooit helemaal klaar voor. Het blijft gewoon een heftige periode.”

,,De eerste dagen is het vaak hartstikke gezellig. Op maandag krijg ik meestal een inzinkmoment. Dan zijn de mensen ook het meest vermoeiend. Maar, het is dan ook al weer bijna voorbij. Het lastige van werken met carnaval is dat wij als personeel op een heel andere golflengte zitten dan de gasten. Zelfs wanneer persoonlijke vrienden langskomen in het café herken ik ze amper terug."



Flip Gooskens. © Privéfoto



Zelf heeft Flip al vijftien jaar geen carnaval gevierd. ,,Je kunt echt wel een uurtje vrij nemen, maar dat moet je eigenlijk niet willen. Even erin stappen om er vervolgens gelijk weer uit te stappen is helemaal niet leuk: voor mij niet, en voor mijn vrienden ook niet. Maar ik werk natuurlijk niet in een kantoor dus ik krijg carnaval echt wel mee, maar dan vanaf de andere kant van de bar.”