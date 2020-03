Deze Nederlandse recruiters werken gratis om noodvacatures zo snel mogelijk te vullen

Met de coronacrisis valt in de ene sector het werk stil, maar is in de andere juist de behoefte aan nieuw personeel groter dan ooit. Voor het initiatief Recruiters for Good bundelen recruitmentbedrijven en -medewerkers hun krachten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen in deze uitzonderlijke tijden.

Sinds de eerste aankondiging van premier Rutte over de noodmaatregelen tegen corona zijn de vrijwilligers achter Recruiters for Good druk in de weer. Prioriteit nummer 1 is het - gratis - bundelen van noodvacatures op de website, zodat werkgevers en werknemers elkaar zo snel mogelijk kunnen vinden. Zorginstellingen, supermarkten en logistieke bedrijven draaien overuren, dus extra personeel is daar hard nodig.

Brainstorm

Het idee voor Recruiters for Good is niet uit de lucht komen vallen. Mede-oprichters Milad Zandi en Liesbet de Rouck speelden al langer met plannen voor een maatschappelijk initiatief. Zandi: ,,We wilden als recruiters al eerder iets betekenen voor de maatschappij en hadden er vlak voor de corona-uitbraak in Nederland al over gebrainstormd met meerdere partijen in de Nederlandse recruitmentwereld. Toen de situatie met corona zo ernstig bleek, leek dat ons het startschot om meteen te beginnen.’’

Er werd snel een stichting opgericht en vrijwilligers gingen meteen aan de slag om noodvacatures bij elkaar te zoeken. De stichting werkt hiervoor samen met partners als Nationale Vacaturebank, Intermediair, Werf&, Vonq en anderen.



Liesbet de Rouck (links) en Milad Zandi.

Toch gaat het niet alleen om noodvacatures die vervuld worden. De Rouck: ,,We werden ook benaderd door mensen met initiatieven die niet per se met betaald werk te maken hadden. Bijvoorbeeld een initiatief dat kinderen vraagt tekeningen te maken voor patiënten in GGZ-instellingen die eenzaam zijn en wel een hart onder de riem kunnen gebruiken.’’ Dus werd de missie van het platform verbreed. ,,Ook daar kunnen we met de website prima bij helpen, dus waarom niet? Alle initiatieven om elkaar door deze tijd heen te helpen, willen we steunen.’’



Eigen sector



Hoe zit het eigenlijk met hun eigen sector? Hoe zeer is de recruitment geraakt door corona? De Rouck: ,,Als het slecht gaat, is werving het eerste wat bij een bedrijf stopt. Zo werkt het nu eenmaal. Ik heb op het moment nog wel werk, maar er zijn ook vrijwilligers voor ons actief die nu geen opdrachten meer hebben.’’ Zandi vult aan: ,,Ik werk voor Time to Hire. We kunnen onze werknemers nu nog wel genoeg werk bieden met onze huidige opdrachten, maar we zien ook dat er minder nieuwe opdrachten geboden worden. Ook wij zullen ons best moeten doen om onze mensen aan het werk te houden. In de techsector en de IT, waar wij actief zijn, is vooralsnog wel werk te vinden.’’

De site van Recruiters for Good is in de lucht, maar nog wel in opbouw. De oprichters hopen het aanbod zo snel mogelijk met honderden vacatures aan te kunnen vullen. Zandi: ,,Dat gaat op het moment nog niet zo snel als we zouden willen. We zijn namelijk nog bezig met het automatiseren, dus we moeten voorlopig alles handmatig invoeren. Dat kost tijd.’’

Connecties

Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook zeer welkom, aldus Zandi en De Rouck. ,,Onze kracht als recruitmentmensen is ons netwerk. Wij kunnen vraag en aanbod snel verbinden, omdat we zoveel connecties hebben en weten waar we moeten zoeken’’, zegt De Rouck. ,,Dat is nu meer dan ooit van waarde. Ook recruiters die nu wel genoeg werk hebben en maar een uurtje per week vrij hebben, zijn welkom om zich aan te melden. Ook met dat kleine beetje extra hulp kunnen we weer een heel eind komen.’’

Als de coronacrisis eenmaal is bezworen, wil Recruiters for Good doorgaan. Zandi: ,,Zeker. Ook hierna willen we blijven helpen, bijvoorbeeld werkzoekenden die een afstand tot de maatschappij hebben aan werkgevers koppelen. Ook willen we vluchtelingen helpen met trainingen zodat zij makkelijker werk kunnen vinden. Als er een ding is dat deze crisis laat zien, is dat je heel veel kunt bereiken als je er met z’n allen keihard voor gaat.’’