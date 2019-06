Deze ondernemer helpt mensen met beperking aan een baan: ‘Kijk naar wat ze juist wél kunnen’

Roklengte-ad­vies van ministerie zorgt voor verhitte reacties

25 juni Een kledingadvies van het ministerie van Sociale Zaken over de omgang met warmte op het werk is niet goed gevallen. De suggestie dat blote benen op de werkvloer alleen geoorloofd zijn als er rekening wordt gehouden met de ‘roklengte en de conditie van de benen’ schiet vooral vrouwen in het verkeerde keelgat.