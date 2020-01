Deze ondernemer maakte app die uitzendbureau overbodig moet maken

Hij liep er sinds 2013 al mee rond: waarom zat op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn nou niet die ene knop? De button om direct een samenwerking op te starten als werkgever en werknemer elkaar gevonden hadden. ,,Een hire me-knop’’, vat Pieter Leenman samen. ,,In één keer alles geregeld en gáán.’’



Dat is wat Maqqie uiteindelijk geworden is. Van de cv’s van de kandidaten en de vacatures van de bedrijven tot en met de loonstrook: alles zit in die ene app. Werkgever en werknemer komen het uurtarief erin overeen en de Maqqie-app regelt vervolgens alle juridische, fiscale en administratieve zaken. Conform de cao van de betreffende branche én met de sociale zekerheid en pensioenopbouw netjes geregeld.



,,Wij bieden bedrijven een oplossing voor het contracteren van flexibel personeel’’, vertelt Leenman. ,,In een paar klikken is alles geregeld. En waar je bij een uitzendbureau of payroll-dienstverlener nooit precies weet wat er aan de strijkstok blijft hangen, is dat bij Maqqie duidelijk: zeven procent van het uurtarief. We zijn 15 tot 20 procent goedkoper dan een uitzendbureau; we hebben geen intercedenten en kantoren.’’