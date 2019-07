Deze ondernemer verplaatste haar winkel naar een kantoorpand: ‘Omzet vier tot vijf keer zo groot’

,,Toen ik mijn winkel Ditha Bonita startte, dacht ik dat naast mijn webshop te kunnen doen’’, vertelt Mariëlle van den Donk (54) aan De Ondernemer. ,,Ik opende eerst een winkel aan de rand van de stad en na twee jaar in het stadscentrum. De huur was ontzettend hoog en je was bijna verplicht om zeven dagen per week open te zijn. Dat brak me op. Ik dacht alleen nog maar aan omzet en verkopen.’’ Ze moest elke dag zo’n 500 euro omzetten. ,,Als ik dan een dag maar 200 had gedraaid, liep ik al achter.’’

De druk was enorm. ,,Ik lag er wakker van en het plezier verdween. Ik was begonnen met het idee een duurzame boodschap uit te dragen, maar er kwamen vooral kijkers en mijn ideaal en verhaal deden er weinig toe. Er was geen tijd om te vertellen hoe mooi het is als je kleren koopt waarvoor iedereen in de keten, dus ook de katoenplukkers, een eerlijke prijs heeft gekregen. Of wat het verhaal is achter een tas van gerecycled materiaal. Dat wilde ik uitdragen, maar ik kreeg er amper de kans voor.’’

Webshop was op sterven na dood

Toen het huurcontract bijna was afgelopen, zag Van den Donk haar kans om te stoppen met de winkel. ,,De verhuurder bood me een jaar verlenging, zodat ik er niet weer meteen vijf jaar aan zou vastzitten, maar ik zei nee. Door de winkel had ik amper tijd voor dingen die ik ook belangrijk vind. Mijn webshop was op sterven na dood en mijn werk als journalist moest ik buiten de openingstijden doen.’’

Samen met haar partner keek ze om zich heen wat er mogelijk was. ,,We zagen dit kantoorpand en het voelde meteen goed. De ruimte was twee keer zo groot als de winkel. Ook zijn er overal ramen en dus veel natuurlijk daglicht, wat ik eerder niet had. Nu hebben we een trainingsruimte en een magazijn. Maar we hebben vooral heel veel ruimte voor de conceptstore!’’ De opvallende locatie: bedrijventerrein De Binderij in Almere.

Quote De huur is een stuk lager en ik heb meer ruimte, wat maakt dat het veel beter loopt Mariëlle van den Donk

Meer vrijheid, meer succes

De winkel is open woensdag tot vrijdag van 11 tot 17 uur en op zaterdag van 11 tot 14 uur: dat is te overzien. Van den Donk ervaart nu meer vrijheid. ,,Ik ben helemaal opnieuw begonnen met mijn webshop. Met succes, want de omzet is verachtvoudigd. Ook de winkel draait beter, zodat de hele omzet nu vier of vijf keer zo groot is als voorheen. Dan gaat het niet om tonnen, maar ik lig in ieder geval niet meer wakker van de huur en of ik wel genoeg verdien. De huur is een stuk lager en ik heb meer ruimte, wat maakt dat het veel beter loopt. Ik hoef geen personeel in te huren, maar werk wel samen met andere ondernemers. En ik heb weer tijd om te schrijven.’’

Tijd voor het verhaal is er eindelijk ook weer bij Ditha Bonita, vernoemd naar haar moeder Ditha, die tien jaar geleden overleed. ,,Ik realiseerde me hoe kort het leven is en dat je dromen niet moet uitstellen. Mijn moeder was klein van stuk, maar een groots persoon, die ik altijd als voorbeeld nam. Als je wat wilt doen aan de toekomst van de wereld, begin dan bij jezelf. Ik verkoop alleen spullen met een verhaal, waar geen mens of dier voor heeft geleden. Dat is wat ik wil uitdragen. Ook al ben ik maar een mens te midden van velen, ik kan bij mezelf beginnen en soms anderen daarin meekrijgen. Ik laat iedereen in zijn waarde, houd niet van opgeheven vingertjes, maar ik laat mijn klanten wel graag zien wat de alternatieven zijn.’’

Volgens coach Charlotte van 't Wout heeft iedereen een imago en kun jezelf invloed uitoefenen op hoe je je profileert, als ondernemer of als werknemer. In onderstaande video vertelt ze hoe je dat aanpakt.