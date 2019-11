Deze organisatie heeft geen kantoor: ‘Ik mis het eigenlijk niet’

Ze hebben een postadres in Doorn maar daar is niemand. Er zit wel iemand in Rotterdam, er wordt gewerkt vanuit Breda en veel mensen zijn op pad. Netwerkorganisatie Qidos heeft geen fysiek kantoor. ‘Ik krijg meer gedaan als ik onderweg of thuis werk.’

Qidos werkt op opdrachtbasis voor verschillende werkgevers en geeft advies op het gebied van HR. De 18 mensen die voor Qidos werken, doen dat als zelfstandige. ,,We zijn een team dat al vrij lang met elkaar samenwerkt en ontmoeten elkaar vijf à zes keer per jaar”, vertelt oprichter Martijn de Wildt. ,,De basis moet goed zijn.” Verder werkt iedereen op een eigen plek, bij de klant, of op een locatie ‘die inspireert’.

Huur opgezegd

Ooit was dat nog wel in een fysiek kantoor, maar De Wildt heeft de huur al een tijd geleden opgezegd. ,,Ik heb gekeken wat mensen nodig hebben voor een bepaalde opdracht en wilde de ruimte bieden aan talent. Daarvoor hoef je niet op een kantoor te zitten.” Om de kosten ging het overigens niet, benadrukt hij. ,,Dat is niet mijn eerste drijfveer geweest. Ik was op zoek naar een vorm die bij deze manier van organiseren paste.”

De communicatie tussen de verschillende medewerkers gaat vooral online of telefonisch. ,,Soms gaan we even samen zitten”, vertelt De Wildt. Maar er is geen vaste online structuur waarbinnen al het contact plaatsvindt. ,,We willen de ruimte en vrijheid bieden aan mensen.” Hij vraagt zich ook weleens af of dit niet voor meer bedrijven een optie is. ,,Je hoort weleens mensen die de hele dag aan het vergaderen zijn in een kantooromgeving. Dan denk ik: is dat nou nodig?”

Ruimte bieden

,,We zitten heel erg vast in dit land”, vindt De Wildt. ,,Om 18.00 uur moeten de spruitjes op tafel. We kunnen onze werktijd veel beter benutten. We moeten anders gaan denken over werk.” Qidos heeft ook geen afgebakende functies, geen titels en geen functioneringsgesprekken. ,,Mensen moeten aan de bel trekken als ze willen sparren. Ik wil die ruimte bieden. De verantwoordelijkheid ligt bij ons bij het individu.”

Wordt er nu niet extra veel gemaild als je een collega niet even snel aan de mouw kunt trekken? Of geappt en gebeld? ,,Er wordt veel onderling afgestemd”, zegt De Wildt. ,,Maar of dat meer is dan bij andere organisaties, weet ik niet.” Carlijn Tempelaars werkt in opdracht van Qidos en de hoeveelheid berichten valt haar mee. ,,We hebben een groepsapp om nieuwtjes te delen en per project een appgroep om praktische zaken af te stemmen. Ik bel regelmatig met Martijn (De Wildt) om een aantal lopende zaken door te spreken.”

Ze mist het kantoor niet. ,,Ik zit vaak bij de klant en als ik met een collega iets moet voorbereiden, maken we een afspraak.” Als ze bij klanten komt, is ze zelfs blij dat ze niet standaard in zo’n kantooromgeving werkt. ,,Al die ongeschreven regels hoe laat je begint, hoe laat je eindigt. In een kantoor ben ik snel afgeleid door alle prikkels, onderweg of thuis krijg ik vaak meer gedaan.’’

Niet voor iedereen

Mensen zijn vaak verrast dat Qidos geen fysiek kantoor heeft. ,,Klanten vragen ons weleens of ze ook een keer bij ons op locatie kunnen afspreken. Dan kijken we elkaar aan en vertellen we dat we geen kantoor hebben. Dat vinden ze overigens altijd prima, dan spreken we af op een plek waar wij inspiratie van krijgen”, aldus Tempelaars.

Maar of dit nu voor iedere organisatie is weggelegd? Nee, denkt Tempelaars. ,,Sommige mensen hebben ook structuur nodig en en vinden het prettig dat ze iedere dag op kantoor verwacht worden. Als ze daar zelf voor moeten zorgen, zijn ze minder productief.” Ook De Wildt sluit zich daarbij aan. ,,Sommige mensen floreren er goed bij, maar als je altijd in een kantoor hebt gewerkt, weet ik niet of het werkt. Mensen gaan thuiswerken omdat er te weinig vierkante meters kantoorruimte zijn, dat is de verkeerde motivatie.”

