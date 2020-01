Deze senioren werken door na pensioen: ‘Ik voel me nog gezond, dus waarom stoppen?’

Wil de Groot (66) werkt 40 uur in de week als belastingadviseur; vanaf april nog 20 uur.

,,In 1991 ben ik begonnen bij maatschap De Wit en Partners belastingadviseurs in Amsterdam. We waren met vier vrouwen en één man, en richtten ons vooral op jonge ondernemers in de creatieve sector. Nu, een kleine dertig jaar later, werken we bijna allemaal nog. Ik begeleid jonge ondernemers, ik sta ze bij met adviezen en doe bijvoorbeeld hun belastingaangifte. Denk hierbij aan visagisten en ­modellen, maar ook mensen in de IT of fotografen – heel afwisselend. Dat is voor een groot deel ook wat het zo ongelooflijk leuk maakt.