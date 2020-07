Deze thuiswerkers willen niet meer fulltime naar kantoor: ‘Ik kan me thuis beter concentreren’

Aangeboden door Nationale Vacaturebank In deze banen kun je direct beginnen zonder diploma

Je hebt een superleuke vacature gezien die helemaal bij je past. Maar je denkt dat je niet geschikt bent, want je mist het juiste diploma. Je laat de sollicitatie dus maar aan je voorbijgaan. Zonde, want er zijn veel banen in sectoren waar je ook zonder passend diploma met een leer-werktraject direct aan de slag kunt, bijvoorbeeld in het onderwijs, de techniek en de zorg.