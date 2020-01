Deze werkgevers sturen hun personeel 's winters naar de zon: 'Weg uit 9-tot-5-molen’

Buiten is het grijs, koud en nat. Hoe heerlijk zou het zijn om samen met je collega's het weer in Nederland te kunnen ontvluchten? Deze werkgevers sturen hun medewerkers 's winters naar de zon.

Sinds een aantal jaar gaan de werknemers van online marketingbureau Brandfirm in de winter naar een villa op Bali om daar een paar weken te werken. Dat is niet zonder succes: de medewerkers zijn daar een stuk productiever dan in Nederland. Ook dit jaar zit het bedrijf weer op het Indonesische eiland.

Zoals gewoonlijk wordt er hard gewerkt, maar maakt het team ook tijd voor ontspanning. Directeur Christiaan Pol: ,,Er wordt fanatiek gesport. We hebben zelfs een bokszak aangeschaft. Collega's willen hier ook aan hun goede voornemens werken.”

Specifieke bedrijfsdoelen heeft het online marketingbureau voor de overwintering niet. ,,Het idee is ontstaan in een opwelling om de winter te kunnen ontvluchten in Nederland. Dat karakter heeft het nog steeds.” Hoewel het bedrijf veel bezig is met groei, helpen specifieke targets voor zo'n Bali-reis niet. ,,Collega’s weten hoe uniek dit is en waarderen het enorm. Dat zorgt vanzelf al voor meer hart voor het bedrijf en motivatie.”

Kreta

Ondernemer en schrijver van het boek Work hard, travel harder Suzanne van Duijn is expert op het gebied van werken op een andere bestemming en weet waarom het zo goed werkt. ,,Het is heel inspirerend om in een andere omgeving te zijn. Toen ik vier maanden naar Zuidoost-Azië vertrok om te werken, ging ik elke dag vrolijk aan het werk. Daar heb je geen last van het grijze weer.”

Volledig scherm Suzanne van Duijn is digital nomad en weet precies hoe je werken in het buitenland moet aanpakken. © Elke Smit

Michiel Willekens is eigenaar van Qikker Online, een bureau dat websites en apps bouwt. Ook hij weet hoe fijn het is om een paar weken per jaar uit de normale setting te zijn. ,,Je doet nieuwe inzichten op die je in Nederland weer kunt gebruiken.” Een deal van het team van Qikker Online woont en werkt fulltime in het buitenland. Andere collega's die in Amsterdam op kantoor zitten, krijgen ook de kans om af en toe het Hollandse weer te ontvluchten.

Want Qikker Online weet dat het bedrijf werknemers langer vasthoudt als je ze de mogelijkheid geeft tot werken op afstand. ,,Het voegt echt wat toe om ook buiten het kantoor in Amsterdam te kunnen werken. We weten dat een groot aantal mensen er heel blij van wordt.” Eens per jaar trekt het hele team er samen op uit. ,,We zijn dit jaar een week naar Texel geweest, vorig jaar naar Kreta.”

Quote We zijn dit jaar een week naar Texel geweest, vorig jaar naar Kreta Michiel Willekens, Qikker Online

9-tot-5-molen

Op een vakantiebestemming moet natuurlijk ook gewerkt worden, anders heeft het geen zin om het kantoor te verkassen. Dat gaat volgens de geïnterviewden heel goed, ze vinden zichzelf zelfs productiever in het buitenland. ,,Je wil genoeg tijd overhouden voor leuke dingen, dus dan zorg je ervoor dat je het werk op tijd af hebt,” zegt Van Duijn.

Maar waarom gaan we in Nederland dan niet wat efficiënter met onze tijd om? ,,In Nederland zit je in die 9-tot-5-molen, in een ritme, dus je maakt je werkdag gewoon vol.” Als experiment besloot Van Duijn de 5-urige werkweek, die ze ook in het buitenland hanteert, in Nederland toe te passen. ,,Ik wist niet wat ik moest gaan doen in de tijd die ik over had. Iedereen in je omgeving is wel heel de dag aan het werk.”

Zwembad

Toch zitten er genoeg haken en ogen aan werken op een tropische locatie. Van Duijn: ,,Toen ik het in 2016 voor de eerste keer deed, dacht ik: zwembad, biertje, laptopje, dit gaan we doen. Maar werken in de zon aan het zwembad bleek helemaal niet praktisch, ik zat mijn tijd te verspillen.”

Het ontbreekt dan ook aan een ergonomisch verantwoorde werkplek. Liggend in een hangmat werken, is niet zo’n goed idee. ,,Je moet een fatsoenlijke tafel en stoel hebben, want je rug gaat er echt aan als je bijvoorbeeld alleen maar zittend op bed werkt. Dat is leuk voor een mailtje versturen, maar niet voor een hele dag werken.”

Een tip van zowel Van Duijn als Willekens: maak eerst het werk af en geef jezelf daarna pas vrij. Willekens: ,,Ik plak aan het werken in het buitenland vaak een vakantie vast. Dan heb ik na de werkdagen extra veel tijd om de nieuwe omgeving te ontdekken.”

Backpackers

Om je tijdens het werk zo goed mogelijk te kunnen concentreren, is het belangrijk dat je omringt bent door gelijkgestemden. ,,Tussen de backpackers zitten, werkt niet,” zegt Willekens. En maak goede afspraken over de werktijden. Collega's of klanten in Nederland moeten wel weten wanneer je wel of niet bereikbaar bent. ,,Het maakt niet uit waar je zit, als je om 15.00 uur een meeting op afstand hebt moet je ook echt op tijd klaarzitten.”

Het lastigste van werken vanaf een andere bestemming, is volgens Willekens het tijdsverschil. ,,Het ligt wel aan je functie, maar als je veel contact hebt met klanten moet je wel overlap in werktijden hebben. Daarom ga ik altijd liever richting het oosten, dan heb je heel de middag. Een ander voordeel: als de werkdag voor jou begint, liggen de mensen in Nederland nog te slapen. Zodra ze daar wakker zijn, heb jij al veel kunnen doen.”

Voor wie nog twijfelt over op afstand kantoor houden: ,,Je hoeft niet meteen vier weken naar Bali met het hele kantoor. Je kunt het ook dichterbij huis organiseren. Ik ging bijvoorbeeld laatst een weekend naar de Veluwe en een weekje naar Barcelona om te werken. Het gaat puur om die andere omgeving,” zegt Van Duijn.

