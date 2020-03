Deze werknemers vervangen dit weekend wel vierduizend verkeersborden

Harder, zachter, versnellen en dan weer remmen. Automobilisten moeten vanaf 13 maart goed opletten, want dan geldt op de eerste wegen al de aangepaste maximumsnelheid. Op 16 maart gaan we in heel Nederland van 130 naar 100 kilometer per uur, maar op sommige snelwegen al eerder. De bordenmaker heeft het er druk mee.

Het Limburgse AMGI Traffic & Lighting is een van de producenten van de nieuwe snelheidsborden. Rijkswaterstaat heeft vanuit de overheid de taak om het project in goede banen te leiden. Officieel gaat de snelheidsverlaging in op maandag 16 maart om 06:00, maar op dit moment staan al enkele nieuwe borden al langs de snelweg. Die zijn afgeplakt met zwart plastic, zodat automobilisten niet in de war worden gebracht.

Het vervangen van de borden gebeurt op een duurzame manier, want oude onbeschadigde borden zijn niet weggegooid. Ze zijn opgehaald, overgespoten en opnieuw gestickerd. Waar eerst bijvoorbeeld honderddertig of honderdtwintig zichtbaar was op de borden, is nu honderd te zien.

AGMI Traffic & Lighting, die de enorme recycle-klus heeft binnengehaald, produceert naast de ronde snelheidsmarkeringen ook de vierkante borden voor tijdsaanwijzing bewegwijzering. ,,Jaarlijks maken wij tussen de zestig- en tachtigduizend borden in alle vormen en maten. Dat doen we voor heel Nederland. Dus dat zijn er nogal wat”, aldus Franka van de Gevel, Operationeel Directeur bij AGMI.

Het is een hele operatie om alle borden te vervangen. In totaal moeten ruim vierduizend nieuwe borden worden gemaakt. Het district Zuid-Nederland, waar Noord-Brabant en Limburg onder vallen, is het grootst met 1900 borden. ,,Er is nog heel veel werk te doen. We doen ons best om de deadline van 16 maart te halen, maar we zien her en der wel dat er ooit vertraging is. Dat proberen we natuurlijk zo goed mogelijk op te vangen en dat lukt vaak ook.”

Als de borden geproduceerd zijn, moeten ze nog geplaatst worden. Rijkswaterstaat is hier al in etappes mee bezig, omdat het onmogelijk is om het plastic van ruim vierduizend borden te verwijderen in één weekend. Het daadwerkelijk plaatsen van een groot bord neemt ongeveer vier uur in beslag.

Sjoerd Methorst, omgevingsmanager van Noord-Brabant bij Rijkswaterstaat, legt uit hoe zo een groot snelheidsbord geplaatst wordt. ,,We zetten eerst de weg af, zodat onze mensen veilig hun werk kunnen doen. We graven daarna een gat van zeventig centimeter diep en plaatsen het bord, waarna we de locatie weer netjes opruimen en doorgaan naar de volgende plek.”

De snelheidsverlaging kost de overheid naar schatting negentien miljoen euro. Dat is flink hoger dan het bedrag van zeven miljoen euro, waar begin februari van werd uitgegaan. Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat legt uit waarom die kosten hoger uitvallen.

,,We maakten een eerste raming van de kosten en die kwam uit rond de acht miljoen euro, maar dat bedrag was exclusief BTW. In de uiteindelijk offerte kwam dat percentage aan belasting bovenop het totaalbedrag, waardoor de rekening opliep. Daarnaast is de operatie nog niet klaar als de borden op 16 maart staan. Tot de komende zomer moet het nodige nog gebeuren, namelijk het bijplaatsen van 130 kilometerborden. Die borden moeten geproduceerd worden en ook dat kost geld.”

