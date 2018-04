Deze zomer je eigen camping runnen in Frankrijk?

Vacature van de weekBen jij gastvrij, bekend met het campingleven en zou je wel een zomer in het buitenland willen werken? Er worden nu tientallen campinghosts in Italië en Frankrijk gezocht.

Je stapt je stacaravan uit om de eerste gasten uit te checken. Je hebt net koffie ingeschonken als geïnteresseerde vakantiegangers willen weten waar ze met hun kinderen allemaal naartoe kunnen. 's Middags check je nog even of de bungalowtenten netjes zijn achtergelaten en sta je alweer klaar om in je beste Engels de nieuwe vakantievierders welkom te heten.

Zo ongeveer kan je werkdag eruit zien als campinghost op een van de campings van Vacansoleil in Europa. Als gastheer of gastvrouw help je gasten in- en uitchecken, geef je informatie over de camping en de omgeving en kijk je of de accommodaties – bungalowtenten of stacaravans – nog picobello in orde zijn.

De campinghost zorgt ervoor dat de gasten niets tekort komen. ,,Boven alles zijn we er voor hen. Gasten moeten bij ons de mooiste vakantie van hun leven hebben. Als ze iets nodig hebben, zeg je geen 'nee', maar probeer je het te regelen", zegt woordvoerder Daan Geers.

Frans

Een talenknobbel is een pre. ,,We zoeken mensen die naast Nederlands en Engels nog een taal spreken, vooral Frans.’’ Ook technische vaardigheden worden op prijs gesteld. ,,Als er iets kapot gaat aan de accommodatie is het handig als je dat kan maken.’’

Het bedrijf zoekt kandidaten met ervaring. ,,Omdat je, afhankelijk van de grootte van de camping, ook leiding moet geven aan teamleden. We hebben ook junior campinghosts die assisteren en stagiaires uit onze MBO-opleiding.’’ Wie geselecteerd wordt als campinghost, krijgt eerst een training in Nederland.

Wat krijg je daarvoor? Het salaris is niet heel hoog: tussen de 1.300 en 1.600 euro bruto. Voor woonruimte wordt gezorgd. ,,In de functie heb je veel vrijheid in je werk. Er is een moment waarop je aanwezig moet zijn, 18.00 uur ’s avonds, maar verder mag je de dag zelf indelen. Je mag ook bepalen wanneer gasten in en uit mogen checken en wanneer je je rondje over de camping maakt.’’

Het seizoen loopt van april tot september. ,,Maar het is ook mogelijk om alleen in het hoogseizoen – juli en augustus – te werken. We bieden nog niet de mogelijkheid om het hele jaar voor ons te werken, maar dat is wel het doel door uit te breiden met wintersportaccomodaties.’’

Het bedrijf zoekt zo’n 70 nieuwe campinghosts voor de zomer, maar heeft ook nog andere vacatures openstaan. ,,Voor alles wat je maar kan bedenken op een camping, van kok tot entertainmentmedewerker.’’

In de vacature wordt gevraagd om single campinghosts. Moet je vrijgezel zijn voor de functie? ,,Het is handig omdat je als vrijgezel makkelijker in het buitenland kan gaan werken. In de functie werken vooral jongeren, tussen de 23 en 35 jaar. Maar we hebben ook campinghosts die als koppel op een locatie werken. Dit zijn vaak oudere, gepensioneerde stellen die tijd genoeg hebben en nog wel in zijn voor wat avontuur.’’