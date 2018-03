Deze zorginstelling weet wél mannen te werven

Verzorgende Keefer Sakko (26) is één van de mannen die Valkenhof wist te strikken. ,,Als je als 15-jarige moet nadenken over wat je later wil doen, denk je niet gelijk aan de zorg. Het wordt toch een beetje gepresenteerd als een vrouwenberoep. Ik koos voor de opleiding Design en Techniek’’, vertelt hij. ,,Maar het paste niet bij mij. Ik ben gestopt en heb daarna allerlei baantjes gehad. Ik was ook glasparelstraler: dan sta je de hele dag in een cabine met een masker op en heb je geen contact met andere mensen. Juist daardoor kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk wel wilde.’’



Keefer begon als verzorghulp voor dementerende ouderen. ,,Dan help je bij de maaltijden en andere randzaken. Ik wilde eerst zeker weten of ik dit soort werk echt leuk vond voor ik aan een nieuwe opleiding begon. Nu werk en studeer ik als verzorgende.’’



Als man in de zorg blijft hij een uitzondering. ,,Sommige mensen zijn verbaasd. Ik ben een flinke jongen die van voetbal houdt, ze zouden het niet bij me verwachten.’’ Niet iedereen is even positief. ,,Er zijn ook mensen die nooit zullen kunnen beseffen dat ik dit werk leuk vind. Ze vragen me of ik niet iets anders kan doen. Ze bedoelen iets dat meer bij een man past.’’



Keefer piekert er niet over. ,,Hier wil ik de rest van mijn leven mee verder. Ik vind het werk juist leuk omdat het zo nodig is. Dementerenden kunnen moeilijk communiceren wat ze willen. De uitdaging is om ze toch te snappen en ze zich zo goed mogelijk te laten voelen.’’



Is dat niet lastig? ,,Dat kan het zijn, maar ik heb er zelf eigenlijk nooit moeite mee om contact met dementerenden te maken. Ze voelen zich blijkbaar bij me op hun gemak. ‘Je bent geboren voor de zorg’, krijg ik regelmatig te horen.’’