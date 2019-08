‘Die avond heb ik voor het eerst in mijn leven zin in een glas whiskey. Ik word oud’

Naar de kapper is het 5 minuten lopen. Zijn haar is te lang en volgende week begint school weer, dus hebben we nu nog mooi even de tijd om te gaan.

We beginnen hand in hand zoals we dat negen jaar lang gedaan hebben. Maar zoals de natuur het exacte tijdstip bepaalt wanneer kieviten naar het zuiden trekken, zo bepaalt het nu dat hand in hand lopen ineens kinderachtig is. We laten tegelijkertijd los. Allebei weten we dat een volgende fase is aangebroken.

Terwijl we op de stoep lopen begint het spervuur: ,,Papa, weet je dat het vogelbekdier giftig is. Dat als je alle bloedvaten in je lijf achter elkaar legt je 100.000 kilometer hebt? Dat kernbommen de aarde kunnen vernietigen. Dat Arjen Robben één van de meest irritante voetballers is. Dat zag ik op YouTube papa. Hij valt altijd nep. Weet jij wat hooters betekent, papa?” ,,Euh ja, dat weet ik jongen.”

Bij de kapper aangekomen, heb ik tien minuten rust. Er staat namelijk een grote snoeppot in het midden van de zaak en als ze stilzitten, mag je er eentje uitpakken. Grote jongen geworden of niet, het werkt gelukkig nog steeds.

Hij wil alles weten

Op de terugweg hetzelfde. Vooral veel vragen over voetbal en mijn ouders. De opa en oma die hij nooit zal kennen. En of ik Frank Rijkaard ook gekend heb. Want dat voetbalplaatje had ie verzameld. Ik vertel hem over het EK van ‘88. En het spuugincident met Rudi Völler. Hij wil er alles van weten.

Thuisgekomen zoeken we de documentaire van de NOS op en beleven we het EK van toen nog een keer, ruim 30 jaar later. Bij elk doelpunt juichen we en zien we Rijkaard inderdaad spugen. ,,Spugen mag toch helemaal niet papa?” Dat ‘der Rudi’ even daarvoor waarschijnlijk iets heel onaardigs over de mama van Rijkaard gezegd had, vertel ik hem een andere keer wel. Maar spugen mag inderdaad niet jongen.

Die avond bij het naar bed brengen, heb ik dat tenenkrommende liedje van Elton John, The circle of life, in m’n kop. In de vakantie zijn we naar de film The Lion King geweest en dan word je daarmee gehersenspoeld. Maar het klopt wel. Opa Jan leeft niet meer, lang leve de nieuwe Jan!

Die avond heb ik voor het eerst in mijn leven zin in een glas whiskey. Ik word oud.

