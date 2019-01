‘Die collega’s waar anderen automatisch naartoe trekken, zijn geschikte leidinggevenden’

,,Je krijgt wat je vraagt. Spreek uit wat je echt wil, dan heb je de kans dat het ook gaat gebeuren. Houd je het voor je, dan krijg je het zeker weten niet. AFAS is het bedrijf van mijn vader, maar het was nooit een uitgemaakte zaak dat ik hem op zou volgen. Het was wel mijn doel, maar ik moest er hard voor werken. Wil je hogerop komen dan moet je opvallen, anders word je overgeslagen.

Ik kijk vooral naar de vrijdagmiddagborrel. Je hebt altijd mensen waar een groepje omheen komt staan. Die collega’s waar anderen automatisch naartoe trekken, zijn bijna altijd geschikte leidinggevenden.

Wil je iets anders in je werk, zeg het dan. Ik pleit ervoor om overal voor te gaan, ook al is er tegenwerking. Wil je van de binnendienst naar de buitendienst, zeg dat dan. Krijg je telkens nee te horen, noem dan de datum waarop jij je voor de buitendienst meldt. Is het dan nog steeds nee dan moet je misschien vertrekken. Dat is geen risico. Blijven zitten in een functie waar je ongelukkig van wordt, dat is het risico. We willen toch allemaal gelukkig zijn?

Red Bull

De mensen die bij ons werken hebben gemeenschappelijk dat ze allemaal als kind in een ketel met Red Bull zijn gevallen. Je kunt bijna alles aanleren, maar die drive moet je in je hebben. Bij ons werken mensen die eerder journalist, geschiedenisleraar, hotelmedewerker of piloot waren. Het draait om enthousiasme.

Quote Iedere dag moet je de vraag stellen of je iemand gelukkig hebt gemaakt

Iedere dag moet je de vraag stellen of je iemand gelukkig hebt gemaakt. Dat kan een collega of een klant zijn. Als dat je doel is, rollen de euro’s vanzelf achter je aan. Maak je nooit iemand gelukkig dan gaat er iets fout.

Als je iets wil zeggen of weten van een algemeen directeur, aarzel dan niet om eens een level te skippen en die directeur direct aan te spreken. Denk niet dat die er niet op zit te wachten. Als jij mensen niet meer fatsoenlijk te woord kunt staan of terug kunt mailen omdat je directeur bent geworden, dan is er iets goed mis met je. En door die directeur iets te vragen kom je er gelijk achter of je voor een fatsoenlijke leidinggevende werkt.”