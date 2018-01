Die leugens op je cv worden echt wel een keer ontdekt

Onlangs nog raakte Cailin Kuit, kandidaat-gemeenteraadslid de partij van Sylvana Simons in Amsterdam, in opspraak omdat ze zichzelf psychiater noemde. Ze stond echter niet geregistreerd in het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg). Een verklaring bleef uit en Kuit trok zich terug als kandidaat.

Lijken uit de kast

,,Ik vind het heel naïef als je hier als politieke partij nat op gaat", zegt Harm Voogt, ceo van Validata Group en CV-OK tegen carrièreplatform Intermediair. Hij is ervaren in het verifiëren van cv’s en het screenen van sollicitanten en medewerkers. ,,Het gaat om integriteitskwesties. Als politieke partij kun je geen mensen hebben waar achteraf lijken uit de kast komen, dan sta je als partij in je hemd."

Quote Ik begrijp dat je je cv een beetje aandikt, als een soort branding Harm Voogt Karina Ahles van cv-verificatiebureau Een Streepje Voor, beaamt dat. ,,Het is verbijsterend dat er geen lering uit eerdere gevallen is getrokken. Het checken van een cv is geen hogere wiskunde. Ik snap niet dat het niet intern gedaan wordt, want je kan erop wachten dat een journalist het wel doet. Voor een politieke partij heeft dit echt een grote impact. Dit is niet de eerste keer, en waarschijnlijk dus ook niet de laatste keer."



De verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel bij de werkgever, stelt Voogt. ,,Door van tevoren al cv’s te verifiëren via bijvoorbeeld een externe partij, kan het tijdens het gesprek volledig over de inhoud gaan."

Voogt snapt wel dat mensen hun cv een beetje pimpen: ,,Als je je cv maakt, heb je een bepaald doel: je wilt op gesprek komen. Dan begrijp ik dat je het een beetje aandikt, als een soort branding. Als je ergens twee maanden hebt gewerkt, maar het liep niet goed, dan snap ik dat je het weglaat. In de kern moet je wel eerlijk zijn, dus geen diploma’s erbij verzinnen. Dat is een stap te verder."

Ahles vertelt dat ze het juist de verantwoordelijkheid van de sollicitant vindt om een juist cv aan te leveren. ,,Hoewel het vaker gaat om kleine, onbewuste foutjes dan om verzonnen diploma’s en werkervaring, is het wel slordig. Dus als je zelf niet meer weet wanneer je precies bent uitgeschreven bij je opleiding, bel dan naar het opleidingsinstituut."

Register

In onder andere de zorg en advocatuur zijn registers waar je ingeschreven moet staan om het werk te verrichten. Zou dit voor andere beroepen ook een goed idee zijn? Ahles: ,,In Nederland wordt dat wel lastig met de privacywetgeving. Persoonlijk zou ik er niets op tegen hebben om met mijn beroep in een register te komen."

Voogt is juist van mening dat we niet te ver door moeten slaan: ,,Er zijn veel beroepen waarin we het normaal vinden dat het al wordt gecontroleerd. Maar bij het gemiddelde marketingbureau wordt dat echt niet gedaan. We moeten het ook niet te veel bureaucratiseren. Wat wel zo is, is dat een organisatie of bedrijf er altijd beter van wordt als er met integere mensen wordt gewerkt."