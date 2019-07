Dijkbouwer gezocht voor Schots eilandje met kudde zeldzame schapen

De stenen dijk is echter aan het instorten en daarom nodig toe aan een renovatie, het project waar je als beheerder de leiding over krijgt. In de functie overzie je het programma voor de heropbouw, kijk je waar tijdelijke hekwerken nodig zijn en zeul je als het nodig is zelf ook met stenen, valt in de vacature te lezen. Daarnaast instrueer je de vrijwillige dijkbouwers die aan het project meewerken.



Om in aanmerking te komen voor de functie moet je fysiek sterk zijn, goed kunnen communiceren en willen samenwerken met de lokale gemeenschap. Er wonen momenteel net geen 80 mensen op North Ronaldsay, het meest noordelijke lid van de Okney-eilanden.