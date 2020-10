Dipje door de tweede lockdown? Zo kom je er vanaf

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze site. Vandaag: lessen uit de eerste lockdown.

Wat een teleurstelling ging er door het land toen het duo Rutte en De Jonge vorige week uitlegde dat een tweede (gedeeltelijke) lockdown onafwendbaar was. De boodschap was duidelijk: zoveel mogelijk ‘terug in uw kot’. Er komen dus weer barre tijden aan, ook wat betreft onze mentale gezondheid.

Quote In de vorige lockdown hebben we geleerd hoe we in zo’n crisissitu­a­tie ons hoofd koel kunnen houden

Gelukkig hebben we ten opzichte van de vorige keer wel een voordeel: we kennen inmiddels het klappen van de zweep. In de vorige lockdown hebben we geleerd hoe we in zo’n crisissituatie ons hoofd koel kunnen houden. Een kleine greep:

1. Stel je verwachtingen bij

Je krijgt in een lockdown waarschijnlijk minder voor elkaar dan je zou willen. Bij een crisis doormaken hoort dat je een keer een deadline mist, spijbelt, een kilootje aankomt of een keer de hele dag in je pyjama blijft zitten. Zie dit niet als falen, maar als dealen met de situatie.

2. Vermijd liveblogs

Het nieuws kan een bron zijn van onrust en zorgen. Natuurlijk is het handig enigszins op de hoogte te blijven, maar dat hoeft niet van minuut tot minuut. Verdwijn liever in een boek of mooie serie, dat is een stuk beter voor de rust in je hoofd.

3. Blijf bewegen

Als je zoveel mogelijk thuiszit, mis je ook de beweging die je normaal gesproken wél krijgt: fietsen, traplopen, wandelen van thuis naar je werk. Bij een lockdown is het daarom noodzakelijk bewust te gaan bewegen, minstens een halfuur per dag, liever meer. Een wandeling doet al wonderen voor je hoofd. Bijkomend voordeel: het bos is prachtig in de herfst.

4. Verwen jezelf

Dit is het uitgelezen moment om jezelf iets te gunnen wat je normaal gesproken niet mag. Trek met drie vrienden die mooie fles whisky open. Organiseer een luie Harry Potter-marathon. Bestel je favoriete eten. Ga uitgebreid in bad. Je kunt het nu rationaliseren als crisismanagement, dus doe er je voordeel mee.

Quote Het helpt om een project te hebben om je tanden in te zetten

5. Kies een project

Van zo’n lockdown kun je je machteloos en doelloos gaan voelen. Des te belangrijker wordt wat je wél in eigen handen hebt. Het helpt om een project te hebben om je tanden in te zetten. Bouw een schuur. Mest een kast uit. Orden je foto’s. Organiseer steun voor de mensen in je omgeving die het moeilijk hebben. Of, desnoods: pak die broodbak-hobby weer op!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Zie ook de thuiswerk-tips van Thijs Launspach in deze video:

