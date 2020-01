Dipje op Blue Monday? Neem met je collega’s een minuut ‘lachpauze’

Het is maandag, winter, de feestdagen zijn voorbij en onze goede voornemens zijn niet gelukt. Vandaag is het de deprimerendste dag van het jaar. Ga deze Blue Monday op het werk eens te lijf met een lachsessie, zegt lachcoach Maarten Vos. Hij geeft lachworkshops bij bedrijven als Rabobank en Rechtbank Amsterdam.

Maarten Vos organiseert al vijftien jaar lachsessies voor particulieren en bedrijven. Hij ging onder meer langs bij Rabobank, Wageningen Universiteit, Schiphol Cargo, Rechtbank Amsterdam en Dopper. ,,Ik ben begonnen met lachsessies nadat mijn partner overleed, 22 jaar geleden.’’ Na een periode van rouw wilde Vos meer positiviteit uit het leven halen. Sindsdien is zijn motto: ‘Lach elke dag’.

Vos: ,,Ik voel me ook weleens niet goed, maar als ik dan gelachen heb ben ik zoveel meer ontspannen. Meer lachen is altijd een van de adviezen bij depressieve gedachten. Door te lachen word je actiever en dan voel je dat je beter wordt.’’ Dat klinkt als een goed middel om de depressieve maand januari door te komen en in het bijzonder vandaag, Blue Monday, te overleven. ,,Veel mensen hebben last van de winter en van de maandagochtend, ik zelf ook. Met lachen zet je die knop om.’’

Schaamte

Vos ziet dat het in onze cultuur zit om medicatie te nemen als je je niet goed voelt. ,,Paracetamol, slaapmiddelen, antidepressiva, alcohol, drugs. Dat heeft ook negatieve effecten. Door te lachen laat je het zelfhelend vermogen van het lichaam werken.’’

Veel Nederlanders vinden van zichzelf dat ze al genoeg lachen. ,,Maar zodra iemand ziek wordt, zijn baan verliest of in een burn-out terechtkomt, verliezen ze ook hun lach.’’ Hoe ouder we worden, hoe meer we ons inhouden. ,,Vooral vrouwen doen dat veel, ze houden dan een hand voor hun mond als ze moeten lachen. Kinderen lachen nog ontzettend veel. Bij hen vinden we dat toch ook niet gek? In de westerse wereld heerst heel veel schaamte.’’

Bloeddruk

Meer lachen dus, ook op de werkvloer. ,,Op werk zit je veel in die serieuze modus. Werknemers hebben veel te maken met deadlines en managers die met spoed iets nodig hebben. Dat levert stress op en stress is een van de grootste ziekmakers.’’

Door te lachen ben je even uit je werk en ontspan je. Lachen verlaagt zelfs de bloeddruk. ,,Het is ook goed voor de geest. Lachen helpt om het hoofd leeg te maken op het werk en zo ruimte te creëren voor nieuwe plannen.’’ Daarom kloppen veel bedrijven al bij Vos aan voor een lachworkshop. Vos ziet dat veel werkgevers het lachen inderdaad inzetten om de werknemers gezond te houden.

Maar niet iedereen vindt het even makkelijk om mee te doen. ,,Mensen vinden het vaak een beetje eng. Lachen wordt namelijk ook gebruikt om iemand uit te lachen of belachelijk te maken.’’ Vos helpt ze over die drempel heen. Hij kan niet vaak genoeg benadrukken dat we meer moeten lachen op de werkvloer. ,,Als er op het werk niet meer gelachen wordt, is dat een teken van dat het niet goed zit.’’

Tips om meer te lachen op het werk



1. Je hoeft geen reden te hebben om te lachen, begin gewoon.



2. Moeilijk? Begin met het maken van een glimlach. Trek je mondhoeken omhoog en maak een klein lachgeluidje. Je mag ook best even in jezelf lachen.



3. Neem af en toe een lachpauze van 1 minuut met een leuke collega.



4. Ga elk uur uur achter de computer vandaan om even te lachen met elkaar.



5. Lach met regelmaat, maar er een gewoonte van.

