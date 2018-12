Dipje op werk? Deze vijf hits uit de Top2000 maken je weer productief

Stel: André Hazes komt een dezer dagen voorbij tijdens de Top 2000 op Radio2. Kun jij dan nog geconcentreerd een Nederlandstalige tekst lezen? Voor Artur Jaschke (lector muziektherapeutische interventies in Enschede) is dat moeilijk. ,,Ik kan het beste werken als muziek weinig prikkels geeft en me zo min mogelijk uitdaagt, maar wel de mogelijkheid geeft om me op mijn werk te focussen. Geen lyrics, alleen instrumentaal. En of het dan heavy metal of klassieke muziek is? Dat maakt me niet uit.”



Volgens Jaschke, die zich verdiept in het onderwerp, zijn er vier manieren waarop we muziek beleven. De manier waarop is van invloed op je productiviteit op de werkvloer. Het meest basale niveau van muziek is ‘passief luisteren’. Denk daarbij aan achtergrondmuziek in een restaurant. Je neemt het waar, maar schenkt er verder geen bijzondere aandacht aan. Tot er een bekend nummer voorbijkomt waardoor je brein wordt geprikkeld. ,,De focus gaat weg van het gesprek dat je bijvoorbeeld aan het voeren was en wordt verlegd naar de muziek. Misschien wordt het nummer zelfs onderwerp van gesprek”, legt Jaschke uit. Het derde stadium is het maken van muziek, het vierde stadium is het improviseren van muziek. ,,Dan worden alle gebieden in het brein geprikkeld.”