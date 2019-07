‘Directeur (66) moest vertrekken vanwege obsessie met rapper Tupac’

Een Amerikaanse directeur in de staat Iowa zou hebben moeten aftreden om een heel bijzondere reden: hij was bezeten van rapper Tupac. Geregeld stuurde Jerry Foxhoven, directeur van de sociale dienst, berichten rond over de rapper en iedere vrijdag draaide hij zijn muziek op kantoor.

Misschien heb jij er ook wel een, een collega die bezeten is van een bepaalde artiest of band en er niet over raakt uitgepraat. Maar zo’n fanatieke fan als Jerry Foxhoven, voormalig directeur van de sociale dienst van Iowa, is hij waarschijnlijk niet. Foxhoven stopte zijn bewondering voor Tupac, van wie hij al jaren zei een groot fan te zijn, niet onder stoelen of banken. Het gedachtegoed van de rapper en zijn teksten inspireerde hem de werkcultuur en het imago van zijn dienst te willen verbeteren.

Muziekteksten

Geregeld stuurde Foxhoven berichten naar zijn ondergeschikten over Tupac en zijn teksten, meldt persbureau AP. Hij memoreerde jaarlijks de sterfdag van de rapper, die in 1996 werd neergeschoten en op zijn 25ste overleed. Valentijnsdag vierde Foxhoven door muziekteksten van de rapper over de liefde rond te sturen. In zijn twee jaar aan het roer van de sociale dienst stuurde hij zo’n 350 mails rond met de woorden ‘Tupac’ of ‘2Pac’, ontdekte AP na het opvragen van Foxhovens e-mailcorrespondentie.

De directeur zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat personeel kennismaakte met Tupacs oeuvre: Iedere vrijdag was het ‘Tupac Friday’ en werd zijn muziek op kantoor gedraaid. Hoewel sommige personeelsleden het juist op prijs stelden dat Foxhoven met Tupac wat luchtigheid naar een stressvolle werkplek wilde brengen, kwam er tenminste één klacht over hem binnen bij de staat.

Meerdere factoren

Op 17 juni vroeg gouverneur Kim Reynolds de directeur af te treden, meldt AP. De vrijdag ervoor had Foxhoven net een mail naar alle 4300 werknemers van de dienst gestuurd waarin hij de aankomende verjaardag van Tupac noemde als goede reden om dat weekend een van zijn nummers op te zetten.

De Amerikaanse journalist Tim Mak dook de gewraakte e-mail op tussen de vrijgegeven documenten en plaatste hem op Twitter (De tekst gaat verder onder de afbeelding):

Een andere richting

Foxhoven zei dat de gouverneur hem geen reden voor zijn gedwongen vertrek heeft gegeven, maar hij betwijfelt dat het iets te maken heeft met zijn liefde voor Tupac of met zijn laatste e-mail. Hij denkt dat gouverneur Reynolds al besloten had een andere richting in te gaan met de sociale dienst voor hij het bericht stuurde. De dienst was de afgelopen tijd verschillende keren in opspraak geraakt, onder meer door de vermeende mishandeling van jongens in een pleeghuis in eigendom van de staat. Foxhoven was bij deze kwesties echter altijd uit de wind gebleven.

Een woordvoerder ontkent dat Foxhoven moest vertrekken vanwege zijn genegenheid voor de rapper en zegt dat ‘meerdere factoren’ een rol hebben gespeeld. Op wat die factoren precies zijn, wil het team rond de gouverneur echter niet ingaan.

De oud-directeur heeft inmiddels zijn eigen schare fans. Op sociale media uiten ze hun verontwaardiging over zijn vertrek en tonen ze zich solidair met Foxhoven, al dan niet geïllustreerd met een foto van Tupac of een citaat uit een van zijn liedjes.

