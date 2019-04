Directeur fietsbedrijf: ‘Ga niet te snel weg’

Regen of files

3T is een multinational met maar 70 werknemers. Ik werk zelf op het hoofdkantoor in het Italiaanse Bergamo. Na twaalf jaar in dienst te zijn geweest bij Philips wilde ik ondernemen. Ik heb dit bedrijf overgenomen omdat het cijfermatig te doen was, maar ook op basis van gevoel. Mensen die net als ik in het buitenland willen werken, adviseer ik altijd dat je niet weg moet gaan uit Nederland vanwege files of regen. Negatieve redenen om te vertrekken leiden tot falen. In Italië kom je ook dingen tegen die niet bevallen. Het mooie is dat we hier in het Silicon Valley van de fietswereld zitten. De drive van de mensen die hier werken is geweldig.