Dit bedrijf haalt zijn schoonmakers op én laat ze gratis zwemmen

Nederland staat te springen om schoonmaakpersoneel. Het aantal vacatures is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid, zo heeft het UWV berekend. In 2017 ontstonden er in totaal bijna 45.000 vacatures voor schoonmakers, ongeveer 19 procent meer dan in 2016. Het Researchteam voor Onderwijs en Arbeidsmarkt gaat ervan uit dat het aantal banen blijft groeien tot 2022.

Ook de parken van Center Parcs zijn nergens zonder schoonmakers. Voor het bedrijf is het echter lastig om goede krachten te vinden, zo vertelt Marianne Riedstra – Van Thiel van de HR-afdeling. ,,Ten eerste liggen vooral de parken Eemhof in Zeewolde en Port Zélande in Ouddorp niet in heel dichtbevolkte gebieden. Dan is het al lastiger zoeken. Ook heeft onze doelgroep veel andere mogelijkheden qua werk. Ze kunnen eigenlijk overal aan de slag. Niet alleen in de schoonmaak, maar ook in een winkel, bij de benzinepomp, noem maar op.’’

Dan is er voor Center Parcs nog een nadelige factor: ,,Voor dit werk kunnen wij maar een beperkt aantal uren bieden: de huisjes worden maar twee keer in de week schoongemaakt.’’

,,Je moet het werk dus op andere manieren aantrekkelijk maken. We komen werknemers tegemoet door bijvoorbeeld een busdienst te bieden die hen ophaalt in hun woonplaats. Ook is er een voordeelpas waarmee werknemers en hun gezin gratis mogen zwemmen, gratis kunnen bowlen als het niet te druk is en korting krijgen in de winkeltjes.’’

Kennismakingsdag

Het sollicitatieproces wordt door Center Parcs zo makkelijk mogelijk gemaakt. ,,Op de site hoef je maar drie dingen in te vullen om te solliciteren: je naam, je e-mail en je telefoonnummer.’’ Een afspraak heb je zo. ,,Als mensen twee weken moeten wachten op een gesprek, dan ben je ze al kwijt. Als we een geïnteresseerde bellen, nodigen we ze uit voor de kennismakingsdag die we iedere week hebben. Er wordt iets verteld over de werkzaamheden, er is een rondleiding en de kandidaten hebben gelijk een gesprek met een floor manager.’’

Vervolgens windt de werkgever er geen doekjes om. ,,Bevalt het gesprek van beide kanten, dan bieden we gelijk een contract aan: een jaarcontract met twee maanden proeftijd. Dat is vrij uniek voor dit soort werk. Ze kunnen daarna vrijwel meteen starten met het introductieproces.’’

Met de laatste wervingscampagne wist het bedrijf in enkele maanden zo'n 150 nieuwe krachten te strikken. ,,Er is best veel doorloop - mensen vinden vaak toch iets anders - dus we blijven eigenlijk altijd op zoek, voor al onze parken.''

Verrassing

Voor Esmeralda de Leng, sinds dit jaar in dienst, was de snelheid van handelen wel een verrassing. ,,Na een gesprek met mijn stagebegeleider heb ik me aangemeld voor de baan. Ik kon langskomen, en die middag had ik mijn contract al getekend. Een week later kon ik al beginnen.’’

Esmeralda woont in Hellevoetsluis, een van de plaatsen waar de speciale Center Parcs-bus doorheen rijdt om de schoonmakers op te halen voor het park in Ouddorp, een ritje van een half uur. ,,Met het openbaar vervoer is het niet te doen. Heel erg fijn dat je opgehaald wordt en weer thuisgebracht, dan hoef je daar niet meer over na te denken.’’

,,Ja, geweldig die bus’’, valt haar collega Ciska Westerveld haar bij. Zij werkt nu 6 jaar bij het bedrijf. ,,Ik kom intussen met eigen vervoer, maar heb jaren meegereden. Ik mis het wel, want het is gezellig met elkaar, een beetje nakletsen met iedereen. En je hoeft na een dag werken niet meer op het verkeer te letten, dat is ook prettig.’’

Fout imago

De dames zijn meer dan tevreden over hun baan. Esmeralda: ,,Toen ik me opgaf voor schoonmaakwerk twijfelde ik wel even. Er hangt toch een beetje een fout imago omheen. Maar het is zoveel leuker dan ik dacht. Als ik het vergelijk met mijn vorige werk ben ik er zwaar op vooruit gegaan.’’ Ciska: ,,Het is hard werken, maar met elkaar gaat de dag lekker snel voorbij. Het helpt ook dat je merkt dat je werkgever echt z’n best doet voor je en meedenkt. Zo is er altijd drinken voor ons, en met het warme weer kregen we een ijsje. Er wordt ook aan ons gevraagd hoe ze het werk prettiger kunnen maken.’’

Het bedrijf biedt werknemers daarnaast doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie: Ciska coacht inmiddels de andere schoonmakers. ,,We hanteren een bepaalde methode om plezierig maar ook gezond te blijven werken. Ik ga langs bij de nieuwe meiden en kijk hoe het gaat en wat beter kan’’, zegt ze. ,,Ik had nooit gedacht dat ik dit werk zou gaan doen, maar ik blijf hier nog wel even. Want als je laat zien dat je wat kan, dan kan je hier vooruit.’’