Dit bedrijf heeft een ballenbak voor de kinderen, kunnen ouders werken

Een klein deel van de respondenten (6 procent) neemt de kinderen mee naar werk. Bright Alley en Conclusion Learning Centers, dochterondernemingen van IT-bedrijf Conclusion, organiseren samen een programma voor de kinderen, vertelt Jasper Leunk, Hoofd Strategie en Sales bij Bright Alley. ,,Enerzijds was er natuurlijk een praktisch probleem: er was opvang nodig. Ik heb zelf ook drie kinderen in de basisschoolleeftijd waarvoor we geen opvang hadden. Tegelijkertijd is het bedrijf zelf bezig met didactiek en techniek. We vinden het leuk om de kinderen daarom iets mee te geven”, aldus Leunk.



Vandaag komen er achttien kinderen naar het kantoor van Bright Alley in Utrecht. De jongere kinderen mogen spelen in een ballenbak in een vergaderzaal. ,,We hebben 8000 ballen besteld”, lacht Leunk. ,,Dat lijkt veel, maar toen we er 4000 hadden en gingen rekenen, bleek dat we net de vloer konden bedekken.” Oudere kinderen krijgen een workshop met technisch Lego. ,,We zien bij onze opdrachtgevers dat het veel gaat over digitalisering en technisch inzicht. Als wij daar kinderen al voor kunnen interesseren, is dat mooi meegenomen.”