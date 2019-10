Dit bedrijf helpt werknemers fit de herfst door: ‘Geen zoet broodbeleg deze maand’

Sportief blijven kan lastig zijn in de herfst. Na werk thuis op de bank ploffen met een zak chips is nu eenmaal aantrekkelijker dan in het donker en door de regen je een weg naar de sportschool banen. Green Orange in Oldenzaal wil werknemers helpen vitaal te blijven. De hele maand is het er ‘Fitober’.

Voor Fitober (van ‘fit’ en ‘oktober’) staat de hele maand gezond leven centraal bij het Twentse IT-bedrijf. ,,Aan de ene kant besteden we daarvoor aandacht aan sport. Veel van onze werknemers doen beeldschermwerk en zitten al snel de hele dag stil achter een bureau’’, zegt Bas Knikhuis, HR Business Partner bij het bedrijf. ,,De hele maand zijn er kennismakingslessen voor verschillende sporten. Dan komt er bijvoorbeeld na werktijd een instructeur een bootcamples geven op het grasveldje voor ons kantoor.’’

Buikspieroefeningen

Het is de tweede keer dat het bedrijf van oktober een fitte maand maakt. Dit jaar wordt er uitgebreid met themadagen: iedere dag van de week wordt er een ander aspect van fit zijn belicht. Op de vrijdagen in oktober, Fit Friday, wordt er getraind op de werkvloer. ,,Dan blaast de office manager op een fluitje en laat iedereen vallen waar hij mee bezig is om met z’n allen sportoefeningen - bijvoorbeeld 30 seconden planken of buikspieroefeningen - te doen, gewoon tussen de bureaus.’’

Niet alle beweging is zo intensief. ,,Op de dinsdagen is het Bicycle Tuesday en komt iedereen met de fiets naar het werk, op de woensdagen houden we Walking Wednesday, dan gaan we in lunchtijd een wandeling maken.’’ Dat is niet zomaar een blokje om. ,,We maken een rondje van een uur en een kwartier door het bos. Ook heel geschikt om even los te komen van het werk en je hoofd leeg te maken.’’

Vrijblijvend

Het idee voor Fitober kwam tot stand in overleg met de medewerkers, aldus Knikhuis. ,,Uit een tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat veel personeelsleden meer aandacht wilden binnen het bedrijf voor het onderwerp vitaliteit. Natuurlijk willen wij als werkgever hen daarbij van dienst zijn. Meedoen is voor iedereen vrijblijvend. We dwingen niets af.’’

Waarom is het trouwens niet ‘Fitember’, ‘Fitustus’ of ‘Fituari’ geworden (buiten het feit dat dat flinke tongbrekers zouden zijn)? ,,Oktober is een ideale maand om dit te doen met het bedrijf. Iedereen is zo'n beetje terug van vakantie en de feestdagen komen eraan. Om te compenseren wat je met Sinterklaas en kerst allemaal eet en drinkt, letten we nu met z'n allen extra op.’’

Een vroege zak kruidnoten of een mok dampende chocolademelk zul je in de bedrijfskantine niet snel aantreffen deze maand. ,,Onze office manager zorgt dat er alleen gezonde producten klaar staan voor de lunch. Zoet broodbeleg hebben we de hele maand bijvoorbeeld niet.’’ De snoeppot is voor Fitober weggehaald. ,,In de plaats daarvan zijn er gezonde alternatieven als fruit, snoeptomaatjes en granola bites beschikbaar.’’

Ook na Fitober blijft gezond leven hoog in het vaandel staan bij het bedrijf. ,,We zijn er het hele jaar door eigenlijk wel mee bezig. Op dinsdag en donderdag bijvoorbeeld is er aan het einde van de dag een crossfitles. Wie daaraan mee wil doen, kan daarvoor een half uur eerder vrij krijgen. Dan sport je dus in de tijd van de baas.’’

De werknemers van Green Orange zijn bijna aan het einde van hun fitte maand beland. ,,Aan het begin heeft iedereen die dat wilde een persoonlijk doel opgesteld: de een wilde bijvoorbeeld iedere dag met de fiets naar het werk komen, de ander vier kilo afvallen. Aan het eind van de maand bespreken we met elkaar wat de ervaringen zijn.’’ Voor een geslaagd Fitober hoeven die doelen niet per se behaald te zijn. ,,Als het bij iemand niet gelukt is, is het ook niet erg. Daarover praten met elkaar is ook leerzaam. Was het te hoog gegrepen, of was er iets wat diegene belemmerde?’’

Onderlinge band

De aandacht voor sport en gezond eten is niet alleen goed voor het fysieke gestel van de werknemers, ziet Knikhuis. ,,Het is goed voor de sfeer op kantoor. Het zorgt ervoor dat het weer eens ergens anders over gaat dan alleen over werk. 's Ochtends bij binnenkomst wordt er al gepraat over de sportles later die avond.’’ De onderlinge band tussen collega's wordt sterker, ziet Knikhuis. ,,Je motiveert elkaar om door te zetten en toch even die dertig seconden die oefening vol te houden. Je ziet een echt teamgevoel ontstaan.’’

De sportiviteit breidt zich zelfs uit buiten werktijd. ,,Met het bedrijf doen we ook weleens mee aan sportevenementen. Een mud run hebben we met collega's gedaan, maar ook een triatlon en een volleybaltoernooi, echt heel leuk om dat met elkaar te kunnen beleven.’’

