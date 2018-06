Dit bedrijf nodigt sollicitanten uit voor een ritje in een four-wheeldrive

,,We zoeken mannen en vrouwen die met hun poten in de modder keihard aan de bak willen gaan”, zegt Roeland Bron. Hij is consultant bij MendriX en tevens verantwoordelijk voor het recruitment van de nieuwe consultant. Bijkomend voordeel van een ritje in een four-wheeldrive? In een schaarse markt mensen verleiden te solliciteren. Want wie wil er nou niet door de modder crossen?

,,We vonden het wel spannend om dit in de vacature te zetten”, zegt Bron. ,,Het kan ook mensen afschrikken.” Toch past het goed bij wat het bedrijf wil uitstralen. ,,We schrikken niet zo snel ergens voor terug en durven kritische vragen te stellen aan onze klanten. Dat vraagt ook om stoere mensen: mensen die het aandurven om ergens voor te staan en creatieve oplossingen hebben.”

Rijkunsten

Maar wat als je een slechte chauffeur bent en binnen no time vaststaat in de modder? Daar word je niet op afgerekend. ,,We willen vooral zien hoe mensen zich gedragen in wisselende omstandigheden. We willen zien of mensen met tegenslag om kunnen gaan en of ze creatieve ideeën hebben”, legt Bron uit. Normaal gesproken werden er rollenspellen gedaan op kantoor, maar hoe realistisch is dat? ,,Als je in een auto bovenaan een berg staat en overlegt wat je zou doen als je daarvan af rolt, gaat dat op een ontspannen en natuurlijker manier.”

Het risico dat mensen alleen maar solliciteren om een ritje te rijden, neemt Bron voor lief. ,,Ik geloof dat dit een serieuze sector is en we ook serieuze reacties zullen krijgen.” Bovendien vindt er nog een telefonische selectie plaats voordat kandidaten worden uitgenodigd voor de zogenoemde '4wheeldrive experience'. En als je wordt aangenomen kun je blijven rijden: als nieuwe consultant krijg je namelijk beschikking over een leaseauto met tankpas.