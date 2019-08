Dit bedrijf viert Pride Week met een metershoge regenboogvlag op het hoofdkantoor

Deze week is het Pride Week, een gegeven dat moeilijk te missen is voor automobilisten op de A13 bij Delft. Op de glazen gevel van softwarebedrijf Exact prijkt een metershoge regenboogvlag. Iedereen, dus ook LHBTI’ers, moet zich welkom voelen bij het bedrijf, aldus CEO Phill Robinson.

Een inclusieve werkomgeving is niet meer dan noodzakelijk, vindt CEO Phill Robinson van Exact. Hij kwam zelf op het idee een enorme regenboog op te hangen om Pride Week te vieren. Vanuit het hoofdkantoor in Delft geeft hij leiding aan het softwarebedrijf van Nederlandse oorsprong, dat inmiddels hun financiële softwareapplicaties wereldwijd aan de man brengt.

,,Onze werknemers moeten zichzelf kunnen zijn, wie ze ook zijn. Niemand moet zich hoeven verstoppen op het werk. Uit onderzoek blijkt dat dat zelfs ongezond kan zijn. LHBTI’ers in een niet-accepterende leefomgeving hebben een twaalf jaar kortere levensduur. Ze lopen een verhoogd risico op hartklachten, worden vaker slachtoffer van geweld en plegen vaker zelfmoord.’’

Een werkomgeving die LHBTI’ers omarmt is niet alleen goed voor henzelf. ,,De inbreng van mensen die zich thuis voelen en zichzelf zijn is enorm waardevol voor een bedrijf. De werksfeer wordt er levendiger van, mensen zijn creatiever en durven meer.’’

Conservatisme

Volledig scherm Phill Robinson, CEO van softwarebedrijf Exact. © Exact Robinson kwam twee jaar geleden vanuit Londen naar Delft om het bedrijf te leiden. Maar waar hij verwacht had een tolerante werkomgeving te treffen, stuitte hij op enig conservatisme. ,,Geen uitdrukkelijke discriminatie, maar een soort passieve weerstand tegen dingen die anders zijn. Ik wilde een praatgroep oprichten om te praten over kwesties waar LHBTI-mensen tegenaan lopen op het werk – gewoon iedere week een half uurtje met elkaar erover praten – maar we kregen via de mail nul aanmeldingen. Nul, terwijl er op het hoofdkantoor in Delft wel vierhonderd mensen werken.’’



De Brit was verrast. ,,Ik heb ook in Californië en Londen gewerkt en daar was het normaal om LHBTI-kwesties bespreekbaar te maken. In het buitenland heerst er een beeld van Nederland als een heel erg open, vrij land waar iedereen zichzelf mag zijn. Jullie hebben hier niet voor niets al jaren de Canal Parade in Amsterdam. Maar dat bleek, op ons bedrijf althans, toch iets anders te zitten.’’

Statement

Het was tijd om een statement te maken, vond hij een jaar geleden, vlak voor de Pride Week. ,,Om te laten zien dat we de zaak steunen wilde ik een LHBTI-regenboogvlag ophangen aan het gebouw. Een hele grote. Het gebouw is vier verdiepingen hoog en staat pal langs de snelweg, dus opvallen doet het wel. Dat laat niet alleen aan onze werknemers zien dat ze mogen wie ze zijn, maar toont dat ook aan de buitenwereld.’’

Toen stak de passieve weerstand echter weer de kop op. ,,Er kwamen vragen en opmerkingen. ‘Weet je wel zeker dat je dat wil doen?’ en ‘Niet iedereen gaat dat leuk vinden.’ Maar als je een statement maakt zit het er natuurlijk dik in dat er ook mensen tegen zijn.’’ Toestemming aan de gemeente heeft het bedrijf niet gevraagd. ,,Er werd gezegd dat het misschien niet mocht, maar dat zagen we dan wel. En bovendien, Pride Week duurt maar een week, dus dan ging de vlag toch al weg.’’

Sticker

In het jaar dat volgde ging Robinson met zijn team hard aan de slag om aandacht te vragen voor LHBTI-kwesties. Er kwam een speciale bondgenootschapssticker. ,,Dat is een sticker in hartvorm met regenboogmotief, ons logo en het woord ‘ally’ (Engels voor ‘bondgenoot’, red.) erop. Daarmee kunnen werknemers laten zien dat ze LHBTI’ers steunen, ook al scharen ze zichzelf niet onder die groep.’’

‘Maar’ een sticker kan een grote invloed hebben op de werksfeer, ziet Robinson. ,,Tweehonderd werknemers hebben er al eentje. Als je als LHBTI’er ziet dat zoveel mensen het oké vinden dat je bent wie je bent, dan geeft dat veel meer vertrouwen. Mensen durven meer van zichzelf te laten zien op werk. Dat maakt dit het soort werkplek waar werknemers graag willen zijn.’’



Handig in een tijd dat softwarebedrijven vechten om getalenteerde krachten. ,,Je moet jezelf zo attractief mogelijk maken voor alle potentiële werknemers. Onze inzet voor een inclusieve werkomgeving is iets waarmee we ons kunnen onderscheiden.’’

Volledig scherm De sticker van Exact ter bevordering van de acceptatie van LHBTI'ers. © Exact

Loonkloof

De inclusieve werkomgeving heeft niet alleen betrekking op LHBTI’ers. ,,Een zelfde beleid voeren we voor vrouwelijke werknemers. Traditioneel gezien werkten in dit vakgebied veelal mannen. Vrouwen voelen zich daardoor soms nog steeds minder welkom. Maar als we vrouwen niet aan weten te spreken, schuiven we de helft van de bevolking zomaar aan de kant. Dat kan geen enkel bedrijf zich veroorloven.’’

Exact voerde onlangs een wereldwijde controle uit op de salarissen, om te zien of er een loonkloof was tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. ,,Een heel klein groepje vrouwen bleek minder betaald te krijgen dan hun mannelijke evenknieën. Dat hebben we meteen gecorrigeerd, als signaal dat we iedereen op waarde schatten.’’

Strenge wetten

Exact opereert wereldwijd. In sommige landen kan ‘jezelf zijn’ mensen een gevangenisstraf opleveren. Hoe gaat het bedrijf daarmee om? ,,Het is lastig. We zijn bijvoorbeeld actief in Maleisië, waar strenge wetten zijn tegen homoseksualiteit. We zouden ons personeel nooit aanmoedigen om iets te doen waarmee ze wettelijk in de problemen kunnen komen, maar hebben wel duidelijk gemaakt dat iedereen binnen ons bedrijf altijd veilig zal zijn’’, stelt Robinson.

,,Ik vind ook dat het onze verantwoordelijkheid is als bedrijf om ons, met andere multinationals die er actief zijn, te laten horen in landen waar LHBTI’ers worstelen. Wij hebben een belangrijke stem in de discussie over dit onderwerp en die moeten we gebruiken.’’

Sprong voorwaarts

Een jaar later prijkt weer een regenboogmotief op de gevel van het hoofdkantoor in Delft. ,,In de afgelopen twaalf maanden hebben we met z’n allen een grote sprong voorwaarts gemaakt. Die LHBTI-discussiegroep heeft nu al 25 deelnemers, daar ben ik heel blij mee. Natuurlijk willen we met het bedrijf nog veel meer bereiken op dit gebied. Dit is wat ons betreft een goed begin.’’

Volledig scherm De regenboogkleuren bij softwarebedrijf Exact voor dit jaar. © Exact

