Dit bedrijf zoekt hulp om de eikenprocessierups te bestrijden

Vacature van de weekVoel je je thuis in het groen en zoek je een functie met verantwoordelijkheid? Als bestrijder van de eikenprocessierups ga je dit uitslag-veroorzakende beestje te lijf. In een ‘astronautenpak’ verwijder je de nesten uit bomen.

De eikenprocessierups lijkt misschien klein en onschuldig, maar is in veel Nederlandse gemeenten een ware plaag. Het beestje bedekt complete eikenbomen met zijn nesten. Om henzelf te beschermen laten de rupsen minuscule brandharen los. Kom je daarmee in contact, dan kan dat leiden tot hevige jeuk en irritatie van huid, ogen en luchtwegen. ,,Het kan wel een maand duren voor je daar vanaf bent’’, zegt Gerben Zeilstra, voor Prima Personeel op zoek naar sollicitanten voor verschillende opdrachtgevers in de groenbranche. ,,Die haartjes zijn zo klein dat je ze ook per ongeluk in kan slikken, dat is al helemaal geen pretje. Als ze in je slokdarm terecht komen zit je zo in het ziekenhuis.’’

Schoolplein

Het bestrijden van de eikenprocessierups is tegenwoordig topprioriteit. ,,Gemeentes ontvangen er veel klachten over en moeten er iets aan doen.’’ Je krijgt namelijk niet alleen last van de rupsen als je onder de bomen door loopt of fietst. ,,De wind kan de haartjes meevoeren, naar een woonwijk of een schoolplein. Dan kunnen de kinderen niet meer buitenspelen.’’

De komende twee maanden beleeft de eikenprocessierups hoogtijdagen. In teams van twee trek je als bestrijder langs besmette bomen. ,,De bestuurder van de auto houdt het op de grond veilig en let op het verkeer, terwijl de bestrijder vanuit een hoogwerker de nesten verwijdert. Dat gaat met een soort stofzuiger.’’ Met het verwijderen van de nesten ben je wel even zoet. Zeilstra: ,,Vaak zie je dat een hele rij bomen onder zit. En die moeten helemaal schoon, er mag níets blijven zitten.’’

Astronautenpak

In volledig beschermende uitrusting trek je tegen de rups ten strijde. Om ieder risico te voorkomen dat je zelf in aanraking komt met de rupsenhaartjes krijg je een zuurstofmasker en een pak dat ook gebruikt wordt om asbest mee te verwijderen. ,,Je ziet vaak dat voorbijgangers even blijven kijken als je aan het werk bent. Het is ook wel een apart gezicht, iemand die in een boom bezig is in zo'n soort astronautenpak. Wat dat betreft is het geen alledaagse baan.’’

Kandidaten moeten beschikken over rijbewijs B en een VCA-certificaat. Veiligheid moeten zij hoog in het vaandel hebben staan. ,,Dat is enorm belangrijk. Laks omgaan met de veiligheidsmaatregelen kan in deze functie echt niet. Je moet niet vergeten dat pak goed dicht te doen.’’

Volledig scherm Eikenprocessierupsen. © Venema Media

Opleidingsmogelijkheden

Als eikenprocessierupsbestrijder werk je fulltime voor een salaris volgens de cao Hoveniers. ,,Je wordt ingeschaald afhankelijk van je eerdere ervaring en vaardigheden. Maar het is hoe dan ook een aardig bedrag.’’ Ook reiskosten worden vergoed. Prima Personeel biedt daarnaast verschillende opleidingsmogelijkheden binnen verschillende technisch uitvoerende beroepen. ,,Dus ook buiten het groen. Schilderwerk bijvoorbeeld. Als het bestrijden van rupsen je leuk lijkt, maar je hebt nog geen VCA-certificaat, dan kun je het eventueel via ons halen.’’

Zeilstra zoekt bestrijders in Drenthe en Overijssel, maar de rups is een landelijk probleem. ,,Ook mensen uit andere regio's zijn daarom welkom om zich aan te melden. Dan kunnen we ze in contact brengen met opdrachtgevers bij hen in de buurt.’’

Volgend jaar weer

Als het seizoen waarin de rups zeer actief is voorbij is, hoeft het werk er niet op te zitten. Er zijn mogelijkheden om daarna andere werkzaamheden in het groen te verrichten. ,,We kunnen daarvoor altijd mensen gebruiken. En als je dat wil, kun je volgend jaar weer rupsen bestrijden.’’

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.

