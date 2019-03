Dit bedrijf zoekt twee avonturiers die (kosteloos) een wereldreis willen maken

Rondreizenaanbieder Tourradar zoekt twee onverschrokken avonturiers die dit jaar 50 dagen op vakantie willen. In die periode - waarschijnlijk van mei tot midden-juli - maak je vijf geheel verzorgde verrassingstours op vijf verschillende continenten. De tour hebben bij elkaar een waarde van 22.000 dollar (19.318 euro) per persoon.

Uit de kandidaten kiest de jury twee gelukkigen die het avontuur samen aangaan. Let wel, de reizigers worden apart van elkaar gekozen en zijn volslagen vreemden voor elkaar - op die manier vang je volgens Tourrader het best de echte spirit van het rondreizen en maak je hopelijk ook nog een nieuwe vriend of vriendin.