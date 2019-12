Dit doe je om indruk te maken op de kerstborrel (en dit kan je beter laten)

Een kerstborrel of ander einde-van-het-jaarfeestje is de perfecte gelegenheid om te netwerken. Maar hoe pak je dat aan zonder geforceerd over te komen? Met deze tips leer je je collega's beter kennen en creëer je misschien wel nieuwe loopbaankansen.

Voor Amerikaanse carrièresite The Muse doet auteur en netwerkexpert Susan RoAne uit de doeken wat je wel en vooral niet moet doen:

Doen: op komen dagen

Of je nu net komt kijken bij het bedrijf of er al jaren werkt, ga hoe dan ook naar die kerstborrel, adviseert RoAne. Zo heb je eens de kans om een praatje aan te knopen met die collega’s die je altijd tegenkomt maar die je eigenlijk niet kent. Wel zo collegiaal als je de volgende keer de IT-afdeling op komt stormen met computerproblemen en weet dat je Jan moet hebben, niet ‘die ene man die me vorige keer ook hielp.’

Op zoek naar een hogere positie binnen het bedrijf of een andere carrièremogelijkheid? Je hoeft tijdens de borrel heus niet met je cv staan wapperen, maar dit is een uitgelezen kans om je in de kijker te spelen, bijvoorbeeld bij de afdeling waar je graag bij zou willen horen. Stel je voor aan de teamleden en laat blijken hoe interessant hun werkzaamheden je lijken.

Tijdens de feestdagen draait het bovendien om vrijgevigheid. Dat kan in je voordeel werken. Druk discreet een visitekaartje in wat handen. Misschien brengen deze mensen je in een gulle bui wel in contact met iemand die je verder kan helpen.

Niet doen: de dresscode negeren

Staan er op de uitnodiging kledingvoorschriften vermeld, houd je er dan ook aan. Moet je op chique, dan maakt het geen goede indruk om in je joggingbroek binnen te komen. RoAne: ,,Denk goed na over wat je aantrekt. Als je compleet uit de toon valt binnen een gezelschap, zul je je zelf ook niet op je gemak voelen. Op anderen kom je over alsof je niet op hebt zitten letten.’’

Doen: maak een praatje met iedereen – ook met mensen die je niet kent

Op sommige kerstevenementen kom je niet alleen collega’s tegen. Soms zijn ook partners van collega’s of zakenrelaties van het bedrijf van de partij. Ook al zie je ze waarschijnlijk nooit meer terug, wees toch beleefd en knoop een praatje aan. Waarschijnlijk kennen ze verder niemand bij deze gelegenheid en zijn ze maar wat blij dat ze aanspraak hebben.

RoAne: ,,Betrek iedereen bij het gesprek met oogcontact, opmerkingen en vragen.’’ Je kan ook mensen aan elkaar voorstellen. Raak je met iemand in gesprek over een onderwerp wat hij fascinerend vindt maar waar jij niets vanaf weet - bitcoin bijvoorbeeld - en je bent eerder op het feestje iemand tegengekomen die flink verdiend heeft met bitcoins, dan vinden ze het vast leuk om elkaar te ontmoeten.

Niet doen: afgeleid raken door je telefoon

Weersta de neiging om tijdens de borrel te appen, te mailen, je status te updaten of te tweeten. Je bent er immers om in het echt met mensen te praten. Met je mobiel in je hand kun je overkomen als onbeleefd of ongeïnteresseerd en loop je geheid kansen mis om meer collega’s beter te leren kennen.

Zorg er daarnaast voor dat je tijdens het feestje niets doet waarvan je niet zou willen dat het op Snapchat of Youtube verschijnt. Plaats zelf ook geen foto’s of video’s van anderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Zo'n leuk of grappig filmpje kan iemands reputatie of loopbaan immers flink schaden.

Doen: stoppen na twee drankjes

Natuurlijk mag je best proosten op het afgelopen jaar met een wijntje of een biertje. Maar maak je te enthousiast gebruik van de open bar, dan zul je er later voor boeten, waarschuwt RoAne. ,,Mensen hebben een geweldig geheugen voor dit soort dingen. Ze weten misschien niet meer waar ze hun sleutels hebben gelaten, maar als jij een keertje te veel op hebt, geloof me, dat onthouden ze wel!’’

Voor ieder bedrijfsfeestje geldt: Het is nog steeds een zakelijke aangelegenheid, dus gedraag je zoals van een professional verwacht mag worden.

Niet doen: de gastheer of –vrouw vergeten

Of het nu om een simpele borrel in de kantine of een luxueus etentje bij een mooi restaurant gaat, iemand binnen jouw bedrijf heeft extra moeite gedaan om van de bijeenkomst een succes te maken. Dat terwijl hij of zij het vast al druk genoeg heeft met de feestdagen in aantocht.

Zorg ervoor dat je, eventueel samen met andere collega’s, je waardering voor die inspanning laat blijken. Een presentje wordt daarbij zeker op prijs gesteld. Geef echter niet iets dat diegene alleen maar meer werk oplevert, merkt RoAne op. ,,Als je bloemen geeft, moet diegene weer op zoek naar vaas.’’ Geef liever iets waar hij of zij later van kan genieten, zoals chocolaatjes of een fles wijn.

