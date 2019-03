Dit doet de Beste Werkgever van Nederland beter dan de rest

Voor het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden 500.000 werknemers van meer dan 500 organisaties hun werkgever. Ieder Nederlands bedrijf met meer dan 100 werknemers kon zich aanmelden voor het onderzoek, uitgevoerd door Effectory. Met een rapportcijfer van 8,8 was zorgaanbieder Frankelandgroep dit jaar de grote winnaar.

De best beoordeelde bedrijven hebben ieder jaar ruwweg dezelfde overeenkomsten, aldus Suzanne Mancini van Effectory. ,,De bedrijven hebben een heel duidelijke richting, een doel waarnaartoe wordt gewerkt. Dat inspireert en motiveert werknemers.’’ De top van het bedrijf speelt hierin een belangrijke rol. ,,Bij deze bedrijven verstopt de directeur zich niet in de directiekamer, maar begeeft zich juist regelmatig op de werkvloer. Hij of zij maakt zich zichtbaar binnen de organisatie.’’

Ook houden werknemers niet van bureaucratie. ,,Hoe minder onnodige regels, hoe positiever werknemers hun werkgever beoordelen. Ze willen ruimte om hun werk te doen zonder vast te lopen in protocollen.’’ Tot slot wordt transparantie binnen de organisatie gewaardeerd. ,,Organisaties waar weinig geheim wordt gehouden, scoren goed. Mensen stellen het op prijs als ze gewoon te horen krijgen wat ze willen weten.’’

Verbonden

Wat maakt Frankelandgroep nou de allerbeste werkgever? Ze hebben iets bereikt wat voor de meeste bedrijven in de zorgsector moeilijk blijkt, constateert Mancini. ,,Je ziet daar dat werknemers zich vooral verbonden voelen met de patiënt of cliënt en met hun collega's, maar niet zozeer met het bedrijf waar ze zitten. Bij Frankelandgroep is dat anders. Daar zijn de medewerkers ook trots op de organisatie waar ze voor werken. Dan heb je het als werkgever knap gedaan.’’

Met een 8,5 nu ten opzichte van een 8,2 vorig jaar is IT-bedrijf Wortell dit jaar de grootste stijger. Mancini: ,,Dat is opvallend, want als je al een 8,2 scoort zou je zeggen dat er niet heel veel ruimte is om het beter te doen. Zij zijn al een keer eerste geworden en nou echt een voorbeeld van een bedrijf waar de directie dichtbij de mensen staat. Op de avond van de uitreiking staan ze er ook echt als team, ze doen het samen.’’

Dit was de vijftiende keer dat de prijs voor de Beste Werkgever van Nederland werd uitgereikt. In de tussentijd is goed werkgeverschap een prioriteit geworden voor organisaties, stelt Mancini. ,,De bewustwording rond dit thema is veel groter geworden, dat zien we alleen al in het feit dat elk jaar meer werkgevers zich aanmelden om beoordeeld te worden door hun eigen personeel.’’

Tevreden medewerkers zijn goed voor een bedrijf, blijkt ook uit het onderzoek van Effectory. Medewerkers van de beste werkgevers zijn 13 procent meer betrokken bij hun werk en 21 procent productiever. ,,Hier in Nederland is het intussen normaal geworden om daarmee bezig te zijn. Iedere zichzelf respecterende organisatie wil weten wat de werknemers vinden.’’